Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

ՌԴ-ն սկսել է վերջնական հերթափոխը Իրանի «Բուշեր» ատոմակայանում

Ռուսաստանն այսօր առավոտյան 8:00-ին սկսել է վերջնական հերթափոխը Իրանում գտնվող «Բուշեր» ատոմակայանում։

«Կայանում մնացել է 20 մարդ՝ մեր մասնաճյուղի ղեկավարը, նրա տեղակալները, անվտանգության բլոկի ներկայացուցիչները և ինժեներատեխնիկական աշխատակիցները, որոնք պատասխանատու են սարքավորումների պահպանման և նաև մեր ավանի անխախտության համար», -լրագրողներին հայտնել է «Ռոսատոմ»-ի ղեկավար Ալեքսեյ Լիխաչևը։

Երևանում ՌԴ դեսպանատունը մի քանի օր առաջ հայտնել էր, որ Իրանի «Բուշեր» ատոմակայանից տարհանված 175 ազգությամբ ռուս աշխատակից Հայաստանից մեկնել է Ռուսաստան։

«Ռոսատոմն» անցած ամիս հայտարարել էր, որ հարված է հասցվել «Բուշեր» ատոմակայանի գործող էներգաբլոկի անմիջապես հարակից տարածքին։

XS
SM
MD
LG