Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Տնտեսություն

«Բոնժուղ մսյո. հետո ո՞նց ասեմ՝ ծաղիկ ունեմ»․ փոքր ջերմոցատերերը նոր գնորդ են փնտրում

Փոքր ջերմոցատերերը պետության աջակցությունն են խնդրում, որ օգնի փոքր բիզնեսին՝ իրենց ապրանքը եվրոպական շուկաներ հասցնել, կամ խրախուսի, որ մեծ բիզնեսը դա անի:

Եվրոպան Ռուսաստան չէ. ո՛չ լեզուն է նույնը, ո՛չ շուկան՝ հասանելի, մտորում է արմավիրցի Արտակ Թովմասյանն ու ասում՝ իր նման հազարավոր փոքր ջերմոցատերեր փաստի առաջ են կանգնել. «Ասեմ՝ բոնժուղ մսյո, ու ֆրանսերենս պրծավ, հետո ո՞նց ասեմ՝ ծաղիկ ունեմ»:

Տասնյակ տարիներ միայն ռուսական շուկա իր ծաղիկներն արտահանած ջերմոցատերն ասում է՝ այնտեղ արդեն կայացած կապեր ուներ, ջերմոցն էլ հասցրել էր 5000 քմ-ի։ Ռուսաստանի սահմանափակումներից հետո ամեն օր լսում է ԵՄ աջակցության, նոր շուկաների և պետական սուբսիդիաների մասին, սակայն համոզված է՝ այդ ծրագրերից փոքրերը չեն կարողանում օգտվում:

Օրերս «Ռոսսելխոզնադզոր»-ը հայտարարեց, թե հայկական ապրանքների մեծ մասի նկատմամբ կիրառվող սահմանափակումները քաղաքական չեն, խնդիրը որակն է:

Ջերմոցատերը, սակայն, պնդում է՝ սա զուտ դիվանագիտական պատասխան է:

Արմավիրում շուրջ 8000 քմ ջերմոց ունի նաև Տիգրան Պետրոսյանը: Տարբեր տեսակի ծաղիկներ է աճեցնում, մի քանի ընտանիք էր այդ ջերմոցով ապրում՝ շուրջ 45 մարդ: Այս տարի տարեկան 30-40 միլիոն դրամի մաքուր եկամուտի հույս ուներ: Միլիոնավոր դրամների ներդրումներ է արել, Հոլանդիայից նոր սածիլներ բերել, տնկել դրանք, մշակել ու երբ արդեն պետք է Ռուսաստան արտահաներ՝ Մոսկվան արգելք դրեց: Աչքի լույսի պես է աճեցրել այս ծաղիկները, պնդում է՝ որակով եվրոպականին չեն զիջում, ուղղակի չգիտի ում միջոցով՝ ինչպե՞ս դրանք այլ երկրներ տանի:

Մեծածախ շուկա են տանում ծաղիկները, այնտեղ էլ չեն վաճառվում, ստիպված քաղում՝ թափում կամ վառում են, որովհետև, եթե հողում թողնեն՝ ջերմոցը շարքից դուրս կգա: Ասում է՝ եթե շուկաներում թանկ ծաղիկներ եք տեսնում, դա վերավաճառողների ագահությամբ է պայմանավորված, իրենք կապ չունեն, կոպեկներով են վաճառում:

Ռուսական սահմանափակումներից հետո, կառավարությունն աջակցության չորս ծրագիր է առաջարկում արտահանողներին: Այն ընկերությունները, որոնք ապրանք են արտահանում կամ վերաարտահանում դեպի Եվրոպական միության երկրներ, Մեծ Բրիտանիա, Հյուսիսային Իռլանդիա կամ Կանադա՝ սուբսիդիա կստանան։

Մյուս ծրագրով՝ մինչև հուլիսի 1-ն աջակցություն կստանան պտուղ-բանջարեղեն, հանքային ջուր, շշալցված կոնյակ և գինի արտահանողները: Հաջորդ երկու ծրագրերը նախատեսված են ջերմատնային տնտեսությունների համար։ Դրանցից մեկը վերաբերում է ջերմատներում արտադրված մրգերի, բանջարեղենի և ծաղիկների արտահանմանը։ Նախատեսվում է նաև մինչև վեց ամսով երկարաձգել ջերմատնային տնտեսությունների վարկերի մարման ժամկետները։ Այս վերջին ծրագրից կարող են օգտվել նաև փոքր ջերմոցատերերը:

Արտակն ու Տիգրանն իրենց մյուս համագյուղացիների անունից են նաև հարցնում՝ պետությունը ֆինանսական փոխհատուցում կտրամադրի՞ իրենց, որովհետև տեղական շուկայում չեն կարողանում ամբողջությամբ վաճառել իրենց ծաղիկները, ուր մնաց, որ կարողանան արտահանել: Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանի հետ հանդիպում են խնդրում, որ բացատրեն՝ փոքր տնտեսություն ունեցողները կկործանվեն, եթե կառավարությունն իրենց ձեռքը չբռնի:

«Ծաղկած ջերմոցի տեսարանը՝ ջերմոցատիրոջ համար դժոխք է, դա նշանակում է, որ այդ ջերմոցը ձեռքից գնացել է», - ասում են նրանք ու բացատրում՝ ծաղիկները դեռ կոկոն վիճակում պետք է արտահանվեն:


Հոդվածը կարող եք գտնել հետևյալ բաժիններում

Առնչվող թեմաներով

XS
SM
MD
LG