Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Կառավարությունը աջակցություն կտրամադրի միրգ, գինի, հանքային ջուր արտահանողներին

Կառավարությունը աջակցություն կտրամադրի ծիրանի, սալորի, կեռասի, խաղողի գինու, շշալցված հանքային ջրի արտահանման համար:

«Նախագծով առաջարկվում է հունիս ամսվա ընթացքում արտահանում իրականացնող տնտեսվարողներին տրամադրել փոխհատուցում ծիրանի մեկ կգ-ի համար 200 դրամ, սալորի, դեղձի ու նեկտարինի յուրաքանչյուր մեկ կգ-ի համար՝ 250 դրամ, կեռասի՝ 400 դրամ, շշալցված խաղողի գինու յուրաքանչյուր մեկ լիտրի համար՝ 350 դրամ, շշալցված բրենդիի մեկ լիտրի համար՝ 830 դրամ և հանքային ջրի համար՝ 150 դրամ», - ներկայացրեց էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Արման Խոջոյանը:

Կառավարությունն անցած շաբաթ էլ հայտարարեց պտուղբանջարեղեն և ծաղիկներ արտահանողներին փոխհատուցում տրամադրելում մասին։

Ավելի վաղ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոստացել, որ Կառավարությունը կսուբսիդավորի Ռուսաստանի սահմանափակումների հետևանքով տուժած բիզնեսներին: Նույն օրը Փաշինյանը հայտնեց, որ արդեն վարդերի և բանջարեղենի առաջին խմբաքանակները դուրս են եկել, թե որ երկրներ են առաքվել՝ խոստացավ հայտնել դրանց տեղ հասնելուց հետո:

Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենն ու Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անցած շաբաթ տեղի ունեցած հեռախոսազրույցում քննարկել էին Ռուսաստանի կողմից վերջերս Հայաստանի նկատմամբ կիրառված սահմանափակումների մասին: Լայենը հայտնել էր, որ ԵՄ-ն ավելի քան 50 միլիոն եվրոյի աջակցություն կտրամադրի Հայաստանին:


XS
SM
MD
LG