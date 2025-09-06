Բելգորոդում ԱԹՍ-երի հարվածներից երկու մարդ է զոհվել

Ռուսաստանի Բելգորոդի մարզում ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերի հարվածների հետևանքով երկու խաղաղ բնակիչ է զոհվել։ Այս մասին այսօր Telegram-ի իր օգտահաշվում գրել է Բելգորոդի նահանգապետ Վյաչեսլավ Գլադկովը։
Նրա խոսքով՝ դրոնի հարվածներից մեկը տեղի է ունեցել Ուկրաինայի հետ սահմանից մոտ 12 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Մասիչևո գյուղի մոտ, մյուսը՝ անմիջականորեն սահմանին գտնվող Նովայա Տավոլժանկա ավանում։
Ուկրաինական հարվածների հետևանքով այսօր Բելգորոդում նաև մեկ մարդ է վիրավորվել, հաղորդում են ռուսական աղբյուրները։