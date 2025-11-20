Bayraktar Kizilelma անօդաչուն փորձարկման ժամանակ հաջողությամբ խոցել է օդային թիրախը. Sabah

Թուրք զինվորականներն իրականացրել են Bayraktar Kizilelma անօդաչու ռազմական ինքնաթիռի փորձարկումներ: Այն, ինչպես Baykar ընկերության հայտարարությունը վկայակոչելով հաղորդում է Sabah պարբերականը, օդային մարտի նմանակման ընթացքում կարողացել է հաջողությամբ խոցել օդային թիրախը:
Սարքը թռիչք է կատարել Թեքիրդաղ գավառում և 45 րոպե մնացել է օդում՝ մոտենալով F-16 կործանիչին, ինչից հետո ստուգվել է երկու օդանավերի ռադարների և մարտական համակարգերի համատեղելիությունը:
Երկրորդ F-16-ը թիրախի դեր է կատարել: Bayraktar Kizilelma-ն կարողացել է այն հայտնաբերել 48 կիլոմետր հեռավորության վրա` Թուրքիայի մշակած Murad AESA ռադարի օգնությամբ, որսալ թիրախը: Այնուհետև անօդաչու ինքնաթիռը հրթիռի արձակման սիմուլյացիայով խոցել է պայմանական հակառակորդին:
Sabah-ը նշում է, որ փորձարկումների կարևորագույն տարրն էր սարքի, ռադարի և հրթիռի միջև կապի ստուգումը:
Bayraktar Kizilelma-ն առաջին փորձնական թռիչքն իրականացրել է 2022 թվականի դեկտեմբերին: Այն կարող է թռիչք կատարել կարճ թռիչքուղիներից և բազավորվել Թուրքիայի ռազմաօդային ուժերի դրոշակակիր Anadolu նավի վրա: