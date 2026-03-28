Բանակցություններին և միջնորդությանը աջակցելու համար վստահություն է անհրաժեշտ. Փեզեշքիան

Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը Պակիստանի վարչապետ Շեհբազ Շարիֆին ասել է, որ Մերձավոր Արևելքում հակամարտության կարգավորման հարցում բանակցություններին և միջնորդությանը աջակցելու համար վստահություն է անհրաժեշտ:
Երկու երկրների ղեկավարները հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են տարածաշրջանում ռազմական գործողություններն ու հակամարտությունը դադարեցնելու ջանքերը: Շարիֆը Փեզեշքիանին տեղեկացրել է Միացյալ Նահանգների և Պարսից ծոցի երկրների հետ Պակիստանի դիվանագիտական շփումների մասին, ասվում է հաղորդագրության մեջ:
Իրանի նախագահը X-ում գրառման մեջ դիմել է տարածաշրջանի երկրներին՝ հայտարարելով, թե եթե ցանկանում են զարգացում և անվտանգություն, չպիտի թույլ տան, որ Թեհրանի հակառակորդները «պատերազմեն ձեր հողերի վրա»: