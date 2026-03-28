Եմենի հութիները հաստատել են Իսրայելին հարվածը

Իրանի աջակցությունը վայելող Եմենի հութիները հաստատել են, որ Իրանի դեմ իսրայելա-ամերիկյան ներկայիս պատերազմի ընթացքում առաջին անգամ հարձակվել են Իսրայելի վրա:
Ավելի վաղ Իսրայելը հայտարարել էր, որ աշխատում է Եմենից արձակված հրթիռը որսալու ուղղությամբ:
Խումբը հայտարարել է, որ հրթիռակոծությունն իրականացվել է Իրանում, Լիբանանում, Իրաքում և պաղեստինյան տարածքներում ենթակառուցվածքների շարունակական գնդակոծությունից հետո՝ հավելելով, որ իրենց հարվածները կշարունակվեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի դադարել «ագրեսիան» բոլոր ճակատներում: