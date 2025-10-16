Բաքվի և Փարիզի միջև տարաձայնությունները մնացել են անցյալում․ Ալիև

Ադրբեջանի նախագահը, այսօր ընդունելով Ֆրանսիայի նորանշանակ դեսպան Սոֆի Լագուտի հավատարմագրերը, անդրադարձել է ադրբեջանա-ֆրանսիական հարաբերություններին։ Իլհամ Ալիևը հիշեցրել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնի հետ Կոպենհագենում անցած օրերին տեղի ունեցած իր հանդիպման մասին և վստահեցրել, որ «երկու երկրների միջև թյուրըմբռնումների պատճառ դարձած հարցերն անցյալում են»։
Ադրբեջանի առաջնորդը չի մանրամասնել, փոխարենը՝ համոզմունք է հայտնել, որ «երկկողմ օրակարգում նոր շրջան է սկսվել», կարևորելով տարբեր ոլորտներում Փարիզի հետ համագործակցությունը։
Ալիևի վարչակազմը Ֆրանսիային մեղադրում էր «Հարավային Կովկասում կայունությունը խաթարելու», «միակողմանի մոտեցման ու հայամետ դիրքորոշման», «Հայաստանին զինելու» համար։