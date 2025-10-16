Մատչելիության հղումներ

Լուրեր

Բաքվի և Փարիզի միջև տարաձայնությունները մնացել են անցյալում․ Ալիև

Ադրբեջանում Ֆրանսիայի նորանշանակ դեսպան Սոֆի Լագուտ, արխիվ
Ադրբեջանում Ֆրանսիայի նորանշանակ դեսպան Սոֆի Լագուտ, արխիվ

Ադրբեջանի նախագահը, այսօր ընդունելով Ֆրանսիայի նորանշանակ դեսպան Սոֆի Լագուտի հավատարմագրերը, անդրադարձել է ադրբեջանա-ֆրանսիական հարաբերություններին։ Իլհամ Ալիևը հիշեցրել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնի հետ Կոպենհագենում անցած օրերին տեղի ունեցած իր հանդիպման մասին և վստահեցրել, որ «երկու երկրների միջև թյուրըմբռնումների պատճառ դարձած հարցերն անցյալում են»։

Ադրբեջանի առաջնորդը չի մանրամասնել, փոխարենը՝ համոզմունք է հայտնել, որ «երկկողմ օրակարգում նոր շրջան է սկսվել», կարևորելով տարբեր ոլորտներում Փարիզի հետ համագործակցությունը։

Ալիևի վարչակազմը Ֆրանսիային մեղադրում էր «Հարավային Կովկասում կայունությունը խաթարելու», «միակողմանի մոտեցման ու հայամետ դիրքորոշման», «Հայաստանին զինելու» համար։



