Ֆրանսիան Ադրբեջանում նոր դեսպան է նշանակել Սոֆի Լագուտին

Ֆրանսիան Ադրբեջանում նոր դեսպան է նշանակել՝ Փարիզի ու Բաքվի միջև ակնհայտ դիվանագիտական տարաձայնություններից հետո։
Ամիսներ առաջ Ֆրանսիան Ադրբեջանին մեղադրել էր Խաղաղ օվկիանոսի հարավում գտնվող և ֆրանսիական տարածք համարվող Նոր Կալեդոնիայում անկարգություններ հրահրելու մեջ, Ադրբեջանը Ֆրանսիայի մի քաղաքացու էր ձերբակալել լրտեսության մեղադրանքով։
Այս տարվա մայիսին էլ Ֆրանսիան Ադրբեջանի դեսպանին չէր հրավիրել Երկրորդ համաշխարհայինում հաղթանակի 80-ամյակի հանդիսավոր միջոցառումներին։
Նոր դեսպանը հայտարարել է, թե իր համար մեծ պատիվ է շարունակել դիվանագիտական աշխատանքը Ադրբեջանում։ «Մենք անհամբերությամբ ենք սպասում հարաբերությունների զարգացմանը տարածաշրջանում, որը Եվրամիության համար ռազմավարական նշանակություն ունի», - X-ում գրել է դեսպան Սոֆի Լագուտը։
Լագուտը դեսպանի պաշտոնում փոխարինում է Անն Բուայոնին, ով շաբաթներ առաջ է ավարտել իր դիվանագիտական առաքելությունը Բաքվում: