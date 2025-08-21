Ֆրանսիան Ադրբեջանում նոր դեսպան է նշանակել Սոֆի Լագուտին

Մատչելիության հղումներ

Ֆրանսիան Ադրբեջանում նոր դեսպան է նշանակել՝ Փարիզի ու Բաքվի միջև ակնհայտ դիվանագիտական տարաձայնություններից հետո։

Ամիսներ առաջ Ֆրանսիան Ադրբեջանին մեղադրել էր Խաղաղ օվկիանոսի հարավում գտնվող և ֆրանսիական տարածք համարվող Նոր Կալեդոնիայում անկարգություններ հրահրելու մեջ, Ադրբեջանը Ֆրանսիայի մի քաղաքացու էր ձերբակալել լրտեսության մեղադրանքով։

Այս տարվա մայիսին էլ Ֆրանսիան Ադրբեջանի դեսպանին չէր հրավիրել Երկրորդ համաշխարհայինում հաղթանակի 80-ամյակի հանդիսավոր միջոցառումներին։

Նոր դեսպանը հայտարարել է, թե իր համար մեծ պատիվ է շարունակել դիվանագիտական աշխատանքը Ադրբեջանում։ «Մենք անհամբերությամբ ենք սպասում հարաբերությունների զարգացմանը տարածաշրջանում, որը Եվրամիության համար ռազմավարական նշանակություն ունի», - X-ում գրել է դեսպան Սոֆի Լագուտը։

Լագուտը դեսպանի պաշտոնում փոխարինում է Անն Բուայոնին, ով շաբաթներ առաջ է ավարտել իր դիվանագիտական առաքելությունը Բաքվում:



