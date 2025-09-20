Բաքուն վերստին հայտարարում է՝ Հայաստանը պետք է փոխի Սահմանադրությունը

Պաշտոնական Բաքուն կրկին հայտարարում է՝ հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման համար Հայաստանը պետք է փոխի իր Սահմանադրությունը՝ վերացնելու «տարածքային պահանջները»։
«Վաշինգտոնյան հանդիպման արդյունքները վերահաստատեցին Ադրբեջանի կողմից առաջ քաշված խաղաղության օրակարգը: Խաղաղության այս պատմական հնարավորությունից օգտվելու և խաղաղության համաձայնագիր ստորագրելու համար պետք է վերացվեն Հայաստանի Սահմանադրության տարածքային պահանջները», - մասնավորապես ասված է Ադրբեջանի ԱԳՆ-ի՝ «պետական ինքնիշխանության օրվա» կապակցությամբ տարածած հայտարարությունում: