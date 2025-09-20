Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Բաքուն վերստին հայտարարում է՝ Հայաստանը պետք է փոխի Սահմանադրությունը

Ադրբեջանի ԱԳՆ շենքը Բաքվում, արխիվ
Ադրբեջանի ԱԳՆ շենքը Բաքվում, արխիվ

Պաշտոնական Բաքուն կրկին հայտարարում է՝ հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման համար Հայաստանը պետք է փոխի իր Սահմանադրությունը՝ վերացնելու «տարածքային պահանջները»։

«Վաշինգտոնյան հանդիպման արդյունքները վերահաստատեցին Ադրբեջանի կողմից առաջ քաշված խաղաղության օրակարգը: Խաղաղության այս պատմական հնարավորությունից օգտվելու և խաղաղության համաձայնագիր ստորագրելու համար պետք է վերացվեն Հայաստանի Սահմանադրության տարածքային պահանջները», - մասնավորապես ասված է Ադրբեջանի ԱԳՆ-ի՝ «պետական ինքնիշխանության օրվա» կապակցությամբ տարածած հայտարարությունում:

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG