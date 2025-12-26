Բաքուն վերստին Երևանից պահանջում է փոխել Սահմանադրությունը

Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը հայտարարել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման համար անհրաժեշտ են Հայաստանի Սահմանադրության փոփոխություններ և TRIPP նախագծով ստանձնած պարտավորությունների լիարժեք կատարում։
Երևանը մի քանի անգամ հայտարարել է, որ ՀՀ Մայր օրենքը տարածքային պահանջներ չի պարունակում հարևան երկրի նկատմամբ:
Բայրամովը հայտնել է նաև, որ «Ադրբեջանը, որպես բարի կամքի ժեստ, միակողմանիորեն վերացրել է Հայաստան ապրանքների տարանցման սահմանափակումները»: Ադրբեջանի նախարարի խոսքով՝ Հայաստանից ստացվել է նավթամթերքի վաճառքի վերաբերյալ հարցում, և բարձրացվել է Վրաստանի տարածքով տեղափոխման հարցը: Նշել է, որ ընկերությունների միջև համաձայնեցվել է շուկայական պայմաններին համապատասխանող սակագին. «Սա ցույց է տալիս, որ Ադրբեջան-Վրաստան հարաբերությունները բարեկամական են: Կարծում եմ՝ այս հարցը լուծվել է, և այդ ուղին կրկին կօգտագործվի», - ասել է Բայրամովը: