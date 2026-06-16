Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Բահչելի․ «Զանգեզուրի միջանցքն իրականում Թուրանի միջանցքն է»

Թուրքիայի «Ազգայնական շարժում» կուսակցության առաջնորդ Դևլեթ Բահչելի, արխիվ
Թուրքիայի «Ազգայնական շարժում» կուսակցության առաջնորդ Դևլեթ Բահչելի, արխիվ

«Զանգեզուրի միջանցքով» Կարսը միանում է Թուրքեստանի տափաստաններին»,-այսօր Անկարայում հայտարարել է Թուրքիայի խոշորագույն ազգայնական ուժի՝ «Ազգայնական շարժում» կուսակցության առաջնորդ, նախագահ Էրդողանի քաղաքական դաշնակից Դևլեթ Բահչելին։

«Իրերը հարկավոր է կոչել իրենց անունով։ Զանգեզուրի միջանցքն իրականում Թուրանական միջանցքն է։ Երբ այն բացվի, թյուրքական աշխարհի վերամիավորման գաղափարը շատ ավելի հստակորեն կուրվագծվի», - ասել է Բահչելին՝ դիմելով իր կուսակցության պատգամավորներին։

Թուրք ազգայնականների առաջնորդը նաև կոչ է արել պաշտոնական Երևանին չխոչընդոտել ծրագրի իրագործմանը։

«Ղարաբաղը Ադրբեջան է։ Դա ապացուցվել է թե՛ ռազմի դաշտում՝ արյան միջոցով, թե՛ բանակցային սեղանի շուրջ՝ իրավական մեթոդներով։ Եթե Երևանը խելամտություն ցուցաբերի և ազնվորեն մասնակցի տարածաշրջանային համագործակցությանը, Թուրանական միջանցքից օգուտներ կքաղեն ոչ միայն Ադրբեջանն ու Թուրքիան, այլև Հայաստանը։ Հակառակ դեպքում, այդ երկիրը կարող է մսխել վաղվա օրվա հնարավորությունները՝ անցյալի կորսված երազանքներից կառչած մնալով», - հայտարարել է Թուրքիայի ազգայնական ուժի առաջնորդը։

XS
SM
MD
LG