Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

«Զանգեզուրի միջանցքը անպայման կկառուցվի». Ալիև

«Մենք բացում ենք նոր տրանսպորտային միջանցքներ՝ ներդրումներ կատարելով երկաթուղային և ավտոմոբիլային ենթակառուցվածքներում», ըստ APA գործակալության, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը՝ Բաքվի 31-րդ էներգետիկ ֆորումի պաշտոնական բացման արարողության ժամանակ։

Հիշեցնելով, որ Արևելք-Արևմուտք միջանցքը հաջողությամբ գործում է, Ալիևը նշել է. «Զանգեզուրի միջանցքը, որը կդառնա Արևելք-Արևմուտք միջանցքի ևս մեկ ճյուղ, անպայման կկառուցվի, համաձայն՝ 2025թ. օգոստոսի 8-ին Սպիտակ տանը ԱՄՆ նախագահի, Հայաստանի վարչապետի և իմ կողմից ստորագրված փաստաթղթի»։

«ԹՐԻՓՓ նախագիծը իրագործվում է Հայաստանի ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության իրավազորության հիման վրա»,-այսօր հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը, պնդելով, թե դա տարածվում է «նախագծի բոլոր գոտիների» վրա։

«Որ մեկը տեղ չունենա, ասի՝ այնտեղ մի հատ կոշիկի տեղ կա, 42 ռազմերի, ա՛յ էդ …միջանցքային կոշիկ է », նշել է Փաշինյանը։

Անցյալ տարի աշնանը ՄԱԿ-ի ամբիոնից Նիկոլ Փաշինյանն Իլհամ Ալիևին էր դիմել պարզաբանման կոչով, թե ի՞նչ նկատի ունի նա «Զանգեզուրի միջանցք» արտահայտությունն օգտագործելով, և պնդել էր, որ հայաստանյան իրականության մեջ դա ընկալվում է որպես տարածքային պահանջ Հայաստանից և կոնֆլիկտային խոսույթի հետ է ասոցացվում։

Այնուհետև ԵԽԽՎ հարթակից հստակեցրել էր իր ակնկալիքը. «Ադրբեջանի գործընկերներից ակնկալում եմ, որ նրանք ցույց տան՝ քարտեզի վրա ցույց տան, թե որտեղ նկատի ունեն, որ հատվածն են անվանում «Զանգեզուրի միջանցք»: Եթե դա որևէ կերպ վերաբերվում է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքին, կներեք, որևէ մեկը, ՀՀ տարածքում անուններ որոշելու իրավունք ունի միայն Հայաստանի Հանրապետությունը, հակառակ գործելակերպը նշանակում է Հայաստանի ինքնիշխանության խախտում»:


XS
SM
MD
LG