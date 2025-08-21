Բագրատ Գալստանյանի և մյուսների գործով դատավարություն՝ առանց փաստաբանների

Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի ու մյուսների փաստաբաններն այսօր բոյկոտեցին դատավարական նիստն ու ներս չմտան: Հայտարարեցին, որ երեկվա նիստը ոտքից գլուխ խախտումներով էր, արդարադատություն այսպես հնարավոր չէ իրականացնել:
Նրանց բացակայությունը, սակայն, դատարանին չխանգարեց շարունակել նիստը:
Դատավոր Կարեն Ֆարխոյանը հայտարարեց՝ անցնում է խափանման միջոցների հարցի քննությանը առանց փաստաբանների, ընդգծեց, որ փաստաբանները չարաշահում են իրենց իրավունքները:
Նախօրեին դատավոր Ֆարխոյանը բավարարեց դատախազի միջնորդությունն ու երեք ամսով երկարաձգեց Լիդյա Մանթաշյանի կալանքը: Մանթաշյանը պնդեց՝ ոչ ինքը, ոչ էլ համախոհները որևէ հանցագործություն չեն կատարել:
Գալստանյանն ու նրա թիմակիցները մեղադրվում են ահաբեկչության և իշխանության յուրացման փորձի համար, մեղքը չեն ընդունում։ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը ու նրա 17 համախոհները այս քրեական գործը համարում են շինծու: