ԱԺ հանձնաժողովը բացասական եզրակացություն տվեց «Պատիվ ունեմ»-ի՝ «Ազգային ճգնաժամի և կառավարման ձախողման մասին» հայտարարության նախագծին

Խորհրդարանի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը բացասական եզրակացություն տվեց ընդդիմադիր «Պատիվ ունեմ» խմբակցության՝ «Ազգային ճգնաժամի և կառավարման ձախողման մասին» հայտարարության նախագծին: Դրա ընդունմանը դեմ էին հանձնաժողովի ՔՊ-ական անդամները, հենց նրանք էլ մեծամասնություն են հանձնաժողովում:
«Կոչ եմ անում ձեզ՝ դեմ քվեարկել նշված նախագծին, որովհետև վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթացը այլ ընթացակարգով է անցնում, այլ իրավական ընթացակարգով, տիկին Մկրտչյան, իսկ այս հայտարարությունը, որը անհրաժեշտ է լսումները կազմակերպելու համար, մենք ընդունել ենք ի գիտություն», - ասաց հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը:
Խորհրդարանի թվով ամենափոքր ընդդիմադիր խմբակցության հեղինակած նախագիծը գլխադասային հանձնաժողովում իշխանական ու ընդդիմադիր պատգամավորները քննարկեցին մոտ երեք ժամ: Հիմնավորումները, որոնք շարադրված են հայտարարության նախագծում, ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավարի ձևակերպմամբ, գործող իշխանության և Նիկոլ Փաշինյանի հիմնական ձախողումներն են:
«Այստեղ ներկայացված են բացառապես ամենաաղաղակող, ամենաշատ ցավ և խնդիրներ մեր երկրի համար առաջացնող փաստերը», - նշեց Հայկ Մամիջանյանը:
Ըստ «Պատիվ ունեմ» խմբակցության՝ խարխլված է ազգային անվտանգության համակարգը՝ Արցախը կորսված է, գերիների հարցը՝ չլուծված, Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը՝ խաթարված, տապալված է նաև Հայոց ցեղասպանության ճանաչման միջազգային օրակարգը: Դաշնակիցների հետ վատթարացած հարաբերություններն ու միակողմանի զիջումներն էլ, ընդդիմադիրների գնահատմամբ, Հայաստանը դարձրել են խոցելի: Հայտարարության նախագծում նշվում է նաև ժողովրդավարության նահանջի, ծաղկող կոռուպցիայի, հովանավորչության մասին:
Փաստաթղթում տեղ գտած այս հիմնավորումները հանձնաժողովում դարձյալ թարմացրին իշխանության և ընդդիմության՝ միմյանց ուղղված մեղադրանքները:
«Ես առաջարկում եմ հայտարարությունը անվանել հետևյալ կերպ՝ «8-րդ գումարման խորհրդարանի ընդդիմության ճգնաժամի և ընդդիմադիր գործունեության ձախողման մասին» նախագիծ», - հայտարարեց Վլադիմիր Վարդանյանը: