«Փաշինյանի կառավարությունը հակապետական քաղաքականություն է վարում». ԱԺ-ում նրա հեռացման տարբերակներ քննարկվեցին

Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը հակապետական քաղաքականություն է վարում, կարծում է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած ԱԺ «Պատիվ ունեմ» խմբակցությունը, որը հեղինակել է «Ազգային ճգնաժամի ու կառավարման ձախողման մասին» հայտարարության նախագիծ, այսօր էլ խորհրդարանական լսումներ հրավիրել այդ թեմայով:
Միակ լուծումն, ըստ «Պատիվ ունեմի», վարչապետին անվստահություն հայտնելն է, դա նաև մինչև հերթական ընտրություններ իշխանափոխության ամենաիրատեսական ճանապարհն են համարում:
«Նիկոլ Փաշինյանն անդառնալիորեն կորցրել է կառավարելու լեգիտիմությունը: Նրա շարունակական պաշտոնավարումը գոյության սպառնալիք է Հայաստանի Հանրապետության համար», - հայտարարեց ընդդիմադիր խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը:
Նա թվարկեց Փաշինյանի ձախողումները, որը «Պատիվ ունեմ»-ը 8 էջում է ձևակերպել՝ խարխլված է ազգային անվտանգության համակարգը, ադրբեջանական ներխուժումների պայմաններում Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը լրջագույն սպառնալիքի տակ է, ձախողված դիվանագիտության հետևանքով կորսված ու հայաթափված է Արցախը, հայ գերիները շարունակում են մնալ Բաքվի բանտերում, տապալվել է Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը, այլախոհները հայտնվում են բանտերում, ըստ նախագծի՝ ծաղկում են կոռուպցիան ու հովանավորչությունը:
«Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականությունը անխուսափելիորեն հանգեցնում է Ադրբեջանի կողմից Հայաստանին հերթական պահանջների առաջադրմանը և պարունակում է նոր ագրեսիայի վտանգ», - շարունակեց Տիգրան Աբրահամյանը:
Խորհրդարանում վեց պատգամավոր ունեցող ուժի ճանապարհային քարտեզը հետևյալն է՝ նախ իմփիչմենթի գաղափարի շուրջ պատգամավորների կոնսոլիդացիա, ապա ազգային միասնության անցումային կառավարության ձևավորում, որը նաև պետք է խորհրդարանական նոր ընտրություններ կազմակերպի:
Բայց իմփիչմենթի գործընթացը սկսելու համար շատ կոնկրետ թվով պատգամավորների ստորագրություններ են անհրաժեշտ՝ որոշման նախագիծ ներկայացնելու համար 36 օրենսդիրներ պետք է միավորվեն, իսկ որպեսզի վարչապետը պաշտոնանկ արվի, ավելի մեծ թվով պատգամավորներ պետք է կողմ լինեն՝ 54-ը:
Երկու դեպքում էլ, եթե անգամ ընդդիմադիր երկու՝ «Պատիվ ունեմ» ու «Հայաստան» խմբակցությունները միավորվեն, ձայները բավարար չեն:
«Պրոցեսը խորհրդարան կմտցնենք, ըստ այդմ կհանրայնացնենք նաև այդ մարդկանց ստորագրություններն այն դեպքում, երբ մեզ համար արդեն հստակ լինի, որ այդ ձայները ոչ թե 36-ի են հասել, այլ 54-ին են մոտենում», - ասաց Աբրահամյանը:
Այսօր նոր փուլ մտավ ընդդիմադիր երկու խմբակցությունների ամիսներ շարունակվող բանավեճը: Թեև երկուսն էլ կողմ են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին անվստահության գործընթացին, բայց նրանց պատգամավորների ստորագրությունները երկու առանձին թղթերի վրա էին, բացի այդ՝ մեթոդների հարցում երկու ուժերի լիդերներն ունեն տարաձայնություն:
Չբացառելով փողոցային պայքարը՝ Ռոբերտ Քոչարյանը կարծում է, որ Փաշինյանին հնարավոր է հեռացնել ընտրություններով՝ ի տարբերություն Սերժ Սարգսյանի:
Այդ ֆոնին «Հայաստան» խմբակցությունից Իշխան Սաղաթելյանն այսօր հայտարարեց՝ իրենց բոլոր պատգամավորները պատրաստ են ստորագրել «Պատիվ ունեմի» ձևաթղթի տակ: Բայց «Հայաստանը», որին այս ընթացքում նաև «Պատիվ ունեմից» էին կսմիթներ բաժին հասնում, խորհրդարանի ամենափոքր խմբակցությունից կոնկրետ ակնկալիք ունի:
«Մենք ակնկալում ենք ողջամիտ ժամանակահատվածում լրացնել պակասող ստորագրությունները և հարցը բերել, իրական մեկնարկը տալ իմփիչմենթի գործընթացն այս դահլիճում՝ բնականաբար, ունենալով մեր ամբողջական աջակցությունը», - ասաց Սաղաթելյանը:
Նիկոլ Փաշինյանի երբեմնի թիմակից Հովիկ Աղազարյանը վարչապետի թեկնածուի շուրջ համախմբման քննարկումներ սկսելու առաջարկ արեց: Այս ընթացքում ինքն ու ՔՊ-ից հեռացված Հակոբ Ասլանյանը ևս իմփիչմենթի նախաձեռնությամբ հանդես են եկել, որը, սակայն, ԱԺ դահլիճում քննարկումների փուլ չի հասել, ինչպես և ընդդիմադիրների մյուս նախաձեռնությունները՝ վարչապետի տարբեր թեկնածուներով:
«Դուք վախենում եք, անհանգստանում եք, որ մենք Նիկոլ Փաշինյանի պրոյեկտն ենք և հետևաբար վստահություն չունենք: Ինչքան էլ մենք Նիկոլ Փաշինյանի պրոյեկտն ենք, մենք մեր անհանգստությունները բերենք, մյուսներն՝ իրենց, քննարկենք, գտնենք այն թեկնածուին և այն ճանապարհը, որը հնարավորություն կտա 6 ամսով Հայաստանում ստեղծել հավասարակշռված կառավարություն, որի ընթացքում որևէ քաղաքական ուժ չկարողանա քաղաքական վերմակը քաշել իր վրա, ու գնանք 26 թվականի ընտրություններին և քաղաքական իմաստով արդեն իրա նկատմամբ հաշվեհարդար տեսնենք», - ասաց նա:
Տեսակետներ հնչեցին, թե չնայած մեկը մյուսին հաջորդող շարժումներին՝ ինչո՞ւ տեղի չի ունեցել իշխանափոխությունը, եղան գործնական առաջարկներ՝ ինչպե՞ս կարելի է հասնել Փաշինյանի հեռացմանը:
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայ ազգային կոնգրեսն ունի համաժողովրդական շարժման ծրագիր, որի շուրջ առաջիկայում պատրաստվում են քննարկում կազմակերպել:
Բայց փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը բացառեց նախկին երկու նախագահների հետ համագործակցությունն այդ ճանապարհին:
«ՀԱԿ-ը չի պատրաստվում դաշինք կամ միասնական քաղաքական շարժում կազմել ո՛չ Ռոբերտ Քոչարյանի, ո՛չ էլ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած քաղաքական ուժերի հետ», - ասաց նա:
Այսօրվա լսումներին իշխանականներ չմասնակցեցին: Մինչ ընդդիմադիրները հանդիպում-կոնսուլտացիաներ են ծրագրում, ԱԺ նախագահը պնդում է՝ «Քաղաքացիական պայմանագիրը» արտահերթ ընտրության կարիք չի տեսնում:
«Ընդդիմությունը կրկնում է նույն թեզերը, որը փողոցում է կրկնել վերջին 4-5 տարվա ընթացքում, թող մի հատ էլ այստեղ կրկնի, - ասաց նա, շարունակելով, - Ի՞նչ եմ դնում անունը, որ ասեմ՝ ես հիմա գնում եմ արտահերթ ընտրության, որովհետև ես ուզում եմ շո՞ւտ վերընտրվել, քանի ընդդիմությունը պատրաստ չէ: Դա ազնիվ չէ մեր ժողովրդի նկատմամբ»:
Ալեն Սիմոնյանը վստահ է, որ հաջորդ ընտրություններում խորհրդարանական այսօրվա ընդդիմությունը չի վերընտրվելու, իսկ իրենք 2021-ի ցուցանիշից՝ 54 տոկոսից էլ շատ ձայն կստանան. «Կարող ենք նույնիսկ դրա հետ կապված մարջ գալ»:
«Պատիվ ունեմի» ներկայացրած հիմնավորումները դեռ պետք է քննարկվեն ԱԺ հանձնաժողովներից մեկում, նախագիծը կքննարկվի նաև ԱԺ-ի դահլիճում, եթե դրական եզրակացություն ստանա:
Այսօրվա առաջարկները լսելուց հետո ընդդիմադիր «Պատիվ ունեմի» ղեկավարը միայն հայտարարեց՝ ի գործ: