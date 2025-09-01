Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Տնտեսություն

«Ազատության» տեղեկություններով՝ ռուս իրավապահներն առգրավել են հայկական ամենախոշոր բեռնափոխադրողի մեքենաները

Արխիվային լուսանկար
Արխիվային լուսանկար

«Ազատության» տեղեկություններով՝ շուրջ 3 օր է հայկական ամենախոշոր բեռնափոխադրող «Սպայկա» ընկերության մոտ100 բեռնատարներ չեն կարողանում Ռուսաստան հասցնել իրենց բեռը:

Ընկերությանը մոտ կանգնած մեր անանուն աղբյուրի փոխանցմամբ՝ ռուս իրավապահներն առգրավել են ընկերության մեքենաները, իրենք էլ մի կերպ փորձում են բեռները տեղափոխել, որ չփչանան, թե ուր՝ չասացին: Մեր զրուցակիցը պնդեց՝ ռուսական կողմից ոչ մի բացատրություն չեն տվել, թե պատճառն ինչն է:

Բեռնատարները Հայաստանից գյուղմթերք էին տանում Ռուսաստան: Սա շուտ փչացող ապրանք է: «Սպայկա»-ից պաշտոնապես չեն հերքել այս լուրը:

Արդեն 3-րդ օրն է որևէ տեղեկություն չենք կարողանում ստանալ նաև Էկոնոմիկայի նախարարությունից՝ տեղյա՞կ են, որ Ռուսաստանում հայկական շուրջ 100 բեռնատար է արգելափակված: Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի խոսնակ Անուշ Հարությունյանն ասաց՝ 2 օր առաջ «Ազատությանը» փոխանցած գրավոր տեքստից զատ այսօր էլ ասելիք չունեն. «Մենք բեռները նայել և բաց ենք թողել, իսկ Ռուսաստանի մեր գործընկեր կառույցից՝ «Ռոսսելխոզնադզոր»-ից տեղեկություն չենք ստացել այդ մասին: Եթե անգամ խնդիր կա, ապա դա ՍԱՏՄ-ի հետ կապ չունի, ավելին՝ մենք բողոք ու ահազանգ չենք ստացել», - ասված է ՍԱՏՄ-ի հաղորդագրությունում:

Անցած շաբաթավերջից մամուլը տարբեր աղբյուրների հղում անելով գրում է, որ Ռուսաստանում հայկական բեռնատարներ են առգրավվել, բայց պաշտոնական ոչ մի հաստատում չկա: Պետեկամուտների կոմիտեն էլ երկու օր առաջ էր հայտարարություն տարածել, թեև դրանում «Սպայկա»-ի անունը չէր հիշատակվում, այդուհանդերձ, կառույցից հորդորել են արտահանումները ապօրինի պատվիրատուների անվամբ չձևակերպել. «ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեն պարբերաբար ստանում է ազդակներ, որ ՀՀ-ից դեպի այլ երկրներ ապրանքներ արտահանելիս մաքսային հայտարարագրում, ինվոյսում և բեռնափոխադրման փաստաթղթերում ՀՀ առանձին տնտեսվարողներ, որպես ապրանքների ստացող կողմ, նշում են այնպիսի գնորդների տվյալներ, որոնք իրականում չեն հանդիսանում ապրանք պատվիրողը կամ գտնվում են լուծարման գործընթացում կամ արդեն իսկ լուծարված են: Նման գործողության արդյունքում՝ հետագայում այդ ապրանքները ստացող երկրում հայտնվում են ստվերային շրջանառության մեջ և դուրս են մնում հսկողությունից: Խնդիրն առավել ընդգծված է ՀՀ-ից ԵԱՏՄ անդամ մյուս երկրներ արտահանման գործընթացում», - ասված է ՊԵԿ-ի հաղորդագրությունում, որտեղ նաև նշվում է, որ նման վարքագիծը հանգեցնում է ստացող երկրի անցման կետում (օրինակ՝ Վերին Լարս) ուժեղացված հսկողության, «և, տվյալ երկրի պատկան մարմինների կողմից նման հանգամանք պարզվելու դեպքում այդ ապրանքները վերադարձվում կամ արգելապահվում են»,- հայտարարել է ՊԵԿ-ը:

Արդյո՞ք սա վերաբերում է նաև «Սպայկա»-ին՝ ՊԵԿ-ից ճշտել չհաջողվեց:

Ռուսական կողմից պաշտոնական հայտարարություն առայժմ չկա

Ռուսական կողմում արգելափակված «Սպայկա»-ի մասին որևէ տեղեկություն չկա նաև ռուսական պաշտոնական կայքերում և մամուլում:

Բայց «Սպայկա»-ի ղեկավարներն ավելի վաղ, տարբեր հարցազրույցներում հայտարարել են, թե իրենք որպես հայկական խոշոր արտահանող ու բեռնափոխադրող ընկերություն, համագործակցում են ռուսական հայտնի ներմուծող ու վաճառքով զբաղվող ցանցերի հետ:

«Սպայկա»-ն հիմնադրվել է 24 տարի առաջ ԱՊՀ և ԵԱՏՄ երկրներ բեռնափոխադրումներից բացի նաև սեփական այգիների բերքն է արտահանում:


Առնչվող թեմաներով

Ուղիղ հեռարձակում

XS
SM
MD
LG