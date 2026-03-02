Այս շաբաթ նախատեսված եռակողմ բանակցությունների փուլը չի հետաձգվել. Զելենսկի

Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ այս շաբաթ նախատեսված նոր եռակողմ բանակցությունների փուլը Ռուսաստանի հետ չի հետաձգվել՝ ԱՄՆ-ի և Իսրայելի կողմից Իրանի վրա հարձակումից հետո։
Զելենսկին լրագրողների հետ WhatsApp հարթակում զրույցի ընթացքում ասել է, որ Կիևը դիտարկում է բանակցությունների նոր վայր։ Ի սկզբանե այդ վայրը պետք է լիներ Աբու Դաբին, սակայն վերջին զարգացումներով պայմանավորված նոր վայրը կարող է դառնալ Թուրքաին կամ Շվեյցարիան։
WhatsApp հարթակում զրույցի ընթացքում Զելենսկին նաև հայտնել է՝ Կիևը դիտարկում է Չինաստանի հնարավոր մասնակցությունը խաղաղության գործընթացին, այդուհանդերձ մինչև այժմ մասնակցության մասին որևէ ակնարկ չի եղել։