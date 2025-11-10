Այն տարածքները, որոնք Հայաստանինը չեն, պատրաստ ենք դուրս գալ, պահանջատեր ենք մեր տարածքների համար. ՔՊ-ականը՝ անկլավ-էքսկլավների մասին

Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից դեռ չեն պարզաբանում՝ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովները քննարկել ու որոշե՞լ են՝ ինչպես լուծել անկլավ-էքսկլավների հարցը: Վարչապետը շաբաթավերջին հայտարարեց՝ սահմանազատման արդյունքում Հայաստանին պետք է վերադարձնեն Արծվաշենը և Հայաստանի մյուս օկուպացված տարածքները։
Արծվաշենը վերադարձնելու Նիկոլ Փաշինյանի խոստումը նշանակո՞ւմ է, որ Ադրբեջանին էլ փոխանցվելու են Տիգրանաշենը, Վերին Ասկիպարան, Սոֆուլուն և Բարխուդարլուն:
Նիկոլ Փաշինյանը ավելի վաղ հայտարարել էր. «Ես վաղուց ասել եմ, որ մենք անկլավների թեմայից չենք կարող, ես չեմ կարող հրաժարվել, որովհետև մենք էքսկլավ-անկլավների, մենք ինքներս էդպիսի խնդիր ունենք
Մինչ սահմանազատման հարցերով գլխավոր բանակցող Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից կպատասխանեն՝ իշխող ուժից արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Հասմիկ Հակոբյանը պնդեց՝ երկու երկրների հանձնաժողովները դեռ այդ հարցը չեն քննարկել, բայց մինչ այդ էլ Հակոբյանը շեշտեց՝ պատրաստ են դուրս գալ այն տարածքներից, որոնք պատկանում են Ադրբեջանին:
«Փաստաթղթավորված եթե հիմնավորվում է, որ այսինչ տարածքը Հայաստանինը չէ, իհարկե, մյուս էտապը՝ ինչպես են հասանելիություն ունենում երկրներն իրենց սուվերեն տարածքներին: Բայց, արդյոք դա Հայաստանի տարածք է, թե Ադրբեջանի, սա արդեն քննարկվում է, երբ հասնում է այդ փուլին: Ոչ թե նստում են և ուղղակի քննարկում են, այլ դրա տակ փաստաթղթեր են դրվում: Այն տարածքները, որոնք Հայաստանինը չեն, մենք այդ տարածքներից պատրաստ ենք դուրս գալ և պահանջատեր ենք բոլոր այն տարածքների համար, որոնք ՀՀ-ի սուվերեն տարածքներն են», - ասում է ԱԺ արտաքին հարաբերությունների անդամ, ՔՊ պատգամավոր Հասմիկ Հակոբյանը:
44-օրյա պատերազմից հետո անկլավների հարցով քննարկումները պարբերաբար ակտիվանում են, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախկինում հայտարարում էր, թե ինքն այդ օրակարգից չի խուսափում, բայցև պնդում էր՝ Հայաստանում չկան ադրբեջանական անկլավներ:
«Մինչ այս պահը մեր ուսումնասիրություններով մենք չենք արձանագրել, որ դե յուրե ՀՀ–ում գոյություն ունեն ադրբեջանական անկլավներ, հակառակը՝ մենք արձանագրել ենք, որ Արծվաշենը դե յուրե Հայաստանի Հանրապետության տարածք է», - հայտարարել էր Փաշինյանը:
Անկլավների թեմայից կառավարության ղեկավարը հիմա էլ չի հրաժարվում, բայց եթե նախկինում պահանջում էր, որ Ադրբեջանը ակնկլավների վերաբերյալ իրավական հիմքեր ներկայացնի, այժմ Նիկոլ Փաշինյանն առնվազն հրապարակային չի խոսում Բաքվից իրավական հիմքեր ստանալու անհրաժեշտությունից՝ անպատասխան թողնելով հարցը, թե ի վերջո ադրբեջանական կողմը տրամադրել է այդպիսի հիմքեր, թե՞ ոչ:
Վարչապետի խոսքով.- «Ես ասել եմ, որ, այո, այդ պահին մեր ձեռքի տակ իրավական հիմքեր չկան, մեզ ադրբեջանցիներն ասել են, որ իրենք կներկայացնեն իրավական հիմքեր, իրենք էլ կասկածի տակ են դրել տեղ-տեղ Արծվաշենի իրավական հիմքերի առկայությունը, մենք էլ մեր հերթին ենք ասել, որ կներկայացնենք իրավական հիմքեր: Ես հետևյալը կարող եմ ասել՝ այո, առավել ևս՝ հիմա, էդ բոլոր հարցերը պետք ա լուծել իրավական-քաղաքական հենքի վրա»:
Փոխավարչապետ Մհեր Գրիգորյանից նաև հարցրել ենք՝ Բաքվից ստացե՞լ են ադրբեջանական անկլավների գոյության վերաբերյալ իրավական հիմքեր: