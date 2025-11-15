«Այլընտրանք Գերմանիայի համար» (AfD) ծայրահեղ աջ կուսակցության պատգամավորները ժամանել են Սոչի՝ մասնակցելու Ռուսաստանի իշխող «Եդինայա Ռոսիա» կուսակցության և ՌԴ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի կազմակերպած "БРИКС — Европа" սիմպոզիումին:
РБК-ի տվյալներով՝ Ռուսաստան են ժամանել Բունդեսթագի պատգամավոր Շտեֆեն Կոտրեն, AfD-ի Սաքսոնիայի բաժանմունքի ղեկավար Յորգ Ուրբանը և Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Հանս Նոյհոֆը:
Բունդեսթագի մեկ այլ պատգամավոր՝ Ռայներ Ռոտֆուսը հրաժարվել է Սոչիի աշխատաժողովին մասնակցելուց, ինչպես ինքն է պարզաբանել՝ գերմանական լրատվամիջոցների կողմից ճնշման և մտավախությունների պատճառով, թե իր մասնակցությունը «բեռ կդառնա կուսակցության համար»: Միաժամանակ, գերմանացի պատգամավորն ընդգծել է, որ կուսակցությունը չի արգելել, հակառակը՝ հավանություն է տվել այցին:
«Ալընտրանք Գերմանիայի համար» կուսակցության համանախագահ Ալիս Վայդելը քննադատել է գործընկերների այցը Սոչի, մյուս համանախագահ Տինո Խրուպալան, մինչդեռ, պաշտպանել է այն: