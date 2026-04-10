Ավտովթարից տուժած 1 և 3 տարեկան երեխաների վիճակը ծայրահեղ ծանր է, 8-ամյա աղջկանը՝ ծանր

Շիրակի մարզում ավտովթարից տուժած 1 և 3 տարեկան տղաների վիճակը ծայրահեղ ծանր է, նրանք միացված են արհեստական շնչառական ապարատին (ինտուբացված): 8-ամյա աղջկա առողջական վիճակը գնահատվում է ծանր, հայտնում է առողջապահության նախարարի խոսնակ Մարիամ Ծատրյանը:
Բոլորն էլ վերակենդանացման բաժանմունքում են:
Նրանց մոր՝ 28-ամյա կնոջ վիճակը ծայրահեղ ծանր է: Վերջինս տեղափոխվել էր «Էրեբունի» ԲԿ մի շարք լուրջ վնասվածքներով:
Աղին բնակավայրի մոտակայքում այսօր մեքենաներ էին բախվել, ինչի հետևանքով վեց հոգի զոհվել է, այդ թվում՝ երկու երեխա: Զոհված երկու և տուծած երեք երեխաների մայրը «Էրեբունի» ԲԿ տեղափոխված կինն է: Զոհերի թվում են նաև կնոջ ամուսինը և ամուսնու մայրը: