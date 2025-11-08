ԱԹՍ-ների զանգվածային հարձակում Ուկրաինայում. զոհեր և վիրավորներ կան

Կիևի իշխանություններն այսօր հայտարարել են, որ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա զանգվածային հարձակման հետևանքով զոհվել է մեկ մարդ, մի քանի շրջաններում էլեկտրաէներգիայի անջատումներ են:
Գիշերը Ուկրաինայի ողջ տարածքում հայտարարվել է օդային հարձակման մասին տագնապ, Խարկովի հյուսիսարևելյան և Օդեսայի հարավում գտնվող իշխանությունները հայտնել են էներգետիկ օբյեկտների վրա անօդաչու թռչող սարքերի հարվածների մասին։
Արտակարգ իրավիճակների ծառայության տվյալներով՝ Դնեպր քաղաքի վրա անօդաչու թռչող սարքի հարվածը ավերել է ինը հարկանի շենքը, որի հետևանքով զոհվել է մեկ կին և վիրավորվել վեց մարդ, այդ թվում՝ մեկ երեխա։
Անօդաչու թռչող սարքերը նաև հարվածել են Օդեսայի էներգետիկ ենթակառուցվածքներին, Telegram-ում հայտնել է մարզի նահանգապետ Օլեգ Կիպերը։
Ուրբաթ երեկոյան Ռուսաստանի հարավային Վոլգոգրադի մարզում էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումները նույնպես էլեկտրաէներգիայի անջատումների պատճառ են դարձել, Telegram-ում հայտնել է նահանգապետ Անդրեյ Բոչարովը։