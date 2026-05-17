ԱԹՍ-ներով գիշերային խոշոր հարվածներ Մոսկվային․ կա չորս զոհ

Ռուսաստան - Ուկրաինական ԱԹՍ հարձակման հետևանքները Մոսկվայում, 17-ը մայիսի, 2026թ.
Ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերի խոշորածավալ հարվածների հետևանքով Ռուսաստանում առնվազն չորս մարդ է զոհվել՝ երեքը՝ Մոսկվայում, մեկը՝ Բելգորոդում, հայտնում են ռուսական իշխանությունները։

Reuters-ը գրում է, որ Մոսկվան ենթարկվել է խոշորագույն հարձակմանը վերջին ավելի քան մեկ տարվա ընթացքում։

ՌԴ ՊՆ տվյալով՝ գիշերվա ընթացքում 556 ուկրաինական ԱԹՍ է խոցվել։

Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը հայտնել է, որ ռուսական զինուժը կեսգիշերն անց դեպի ՌԴ մայրաքաղաք ուղևորվող 81 ԱԹՍ է վնասազերծել։ Նրա խոսքով՝ 12 մարդ է վիրավորվել, տուժել է նաև Մոսկվայի նավթավերամշակման գործարանը, որի տեխնոլոգիական սարքավորումները, սակայն, չեն վնասվել։

Պաշտոնական տվյալներով՝ վնասներ են կրել նաև բնակելի շինություններ՝ բազմահարկ շենքեր և երեք առանձնատուն։

ԱԹՍ բեկորներ են ընկել նաև Ռուսաստանի խոշորագույն՝ «Շերեմետևո» օդանավակայանի տարածքում, որը չի վնասվել։

Նախօրեին նույնպես ուկրաինական ԱԹՍ-ները հարձակողական գործողություններ էին իրականացրել։ Ստավրոպոլի երկրամասի Նևիննոմիսկ քաղաքում գիշերը մի շարք պայթյուններից հետո հրդեհ էր բռնկվել «Ազոտ» քիմիական կոմբինատում, հայտնել էին մշտադիտարկում իրականացնող տելեգրամ-ալիքները։

Ռուսական բանակը ևս նախօրեին Ուկրաինայի ուղղությամբ տարբեր տեսակի 294 անօդաչու թռչող սարք էր արձակել, որոնցից խոցվել կամ վնասազերծվել էին 269-ը։

