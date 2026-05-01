Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Քաղաքական

Աշխատանքն ու աշխատատեղերը հայաստանյան ընտրարշավում

Աշխատանքն ու աշխատատեղերն, իհարկե, այս ընտրարշավի գլխավոր թեման չեն, բայց, ի տարբերություն շատ ու շատ հարցերի, անտեսված էլ չեն:

«Այն քաղաքականությունը, որ այսօր Կառավարությունը վարում է, տանում է մի տեղ՝ այս տարածքում ունենալու արևմտյան Ադրբեջան: Այս իրավիճակում քննարկել, որ թոշակն ենք բարձրացնելու, աշխատատեղ ենք ստեղծելու, դա մենք աբսուրդի ժանրից ենք համարում», - «Ազատության» հետ զրույցում ասաց «Լուսավոր Հայաստան» կուսակցության նախընտրական ցուցակի 4-րդ տեղում ընդգրկված Գևորգ Գորգիսյանը:

Երբ, ըստ «Լուսավոր Հայաստան»-ի, հայկական պետականությանը վտանգ է սպառնում, աշխատատեղերի հարցը երկրորդական է, նշեց Գորգիսյանը:

«Ալիևն էլ կարող է շատ բարձր աշխատավարձ տալ, եթե մենք ամբողջ ազգով համաձայնենք դառնալ արևմտյան Ադրբեջան, կամ նույն ձև՝ Թուրքիան, նույն ձև, ինչի չէ, ցանկացած այլ երկիր: Պետք է լուծել Հայաստանի անվտանգային և հայկական մնալու օրհասական խնդիրը, դրանից հետո ներգրավելով արդեն պատշաճ մասնագետներ՝ լուծել մնացած երկրորդական խնդիրները», - նշեց «Լուսավոր Հայաստան»-ի ներկայացուցիչը՝ շարունակելով. - «Սպառողական մտածելակերպը տարիներ շարունակ արդեն քարոզվում է և սպանում է մեր ինքնությունն ու գոյությունը: Դա պետք է ի վերջո մենք հասկանանք, գիտակցենք և թարգենք»:

Ո՞վ ավելի շատ... աշխատատեղերի «մրցավազքը» հիմնականում իշխող «Քաղաքացիական պայմանագրի» ու Սամվել Կարապետյանի ուժի միջև է ծավալվել, մեկը խոստանում է, մյուսը՝ պնդում՝ իրենք արդեն իսկ այս թվին մոտեցել են:

«Ստեղծելու ենք 300 հազար աշխատատեղ՝ հայերի համար, նույնիսկ մեկը թողնելու ենք Փաշինյանի համար՝ թմբուկ նվագելը», - հայտարարել է Կարապետյանը:

«2018 թվականից ի վեր Հայաստանում 288 հազար աշխատատեղ է ստեղծվել, բայց ակնհայտ է, որ էդ աշխատատեղերը մենք չենք ստեղծել, էդ աշխատեղերը դուք եք ստեղծել: Իհարկե, Կառավարության քաղաքականությունները նպաստել են դրան, և միջավայր ենք նաև մենք որոշակի ստեղծել», - հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, - «Իհարկե, ի սկզբանե մենք շատ կենտրոնացած էինք էն հարցի վրա, թե ինչքան աշխատատեղ ստվերից պարզապես դուրս է եկել, ինչքան է զրոյից ստեղծվել, բայց հետո հասկացանք, որ էդ խոսակցությունը շատ խճճող է, և էն աշխատատեղերը, որոնք կան, տեսանելի են պետության համար, իրանք կան, էն աշխատատեղերը, որոնք չկան, իրանք ուղղակի չկան»:

Վերընտրության ձգտող ՔՊ-ի ղեկավար Փաշինյանը տարեկան 25 հազար նոր աշխատատեղերի ստեղծման պլաններով մի քանի օր առաջ խոշոր գործարարների հետ կիսվեց: Փորձագիտական շրջանակներից կարծիք հնչեց՝ դա սեփական խոստման վերապատվիրակումն էր բիզնեսներին, թե «իմացեք՝ տարեկան պետք է 25 հազար աշխատատեղ ստեղծեք»:

«Շատ կարևոր է, որ մենք էս դինամիկան շարունակենք», - ասել էր վարչապետը:

Մինչ «Քաղաքացիական պայմանագիր»-ը նաև բարձր վարձատրության ճանապահ է խոստանում հարթել, «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցության ընտրական ցուցակը գլխավորող մեծահարուստ Գագիկ Ծառուկյանը նախընտրական տարում բաժանվող պարգևավճարների օրինակով անհավասարության թեման է բարձրացնում: Փաշինյանի ղեկավարած կառավարությունը դեկտեմբերից ավելի քան 8 միլիարդ դրամ կամ 22 միլիոն դոլար պարգևատրումներ է բաժանել՝ պաշտոնյաներին ու պետական աշխատողներին:

«Չի կարող լինել այնպես, որ նախարարը ստանա 7-8 միլիոն դրամ պարգևավճար, իսկ համակարգի այլ աշխատակիցներ՝ 20-50 հազար, 100 հազար դրամ: Պարգևավճարները չպետք է լինեն մեկ հոգու քմահաճույքից կախված, որ այդ մեկը բաշխի իր յուրայինների, անձամբ իրեն լավ ծառայողների միջև, իսկ մնացած 90 տոկոսին բաժին հանի՝ ինչ տակը մնա։ Պարգևավճարների կարգը պետք է ֆիքսված լինի օրենքով և լինի արդար», - հայտարարել է Ծառուկյանը:

Խաղաղության, լիարժեք անկախության պաշտպանության խոստումներով ընտրապայքարի մեջ մտնող Հայ ազգային կոնգրեսը գործազրկության վերացում է խոստանում:

«Մյուս ուղղությունը այս առողջացնելու ուղղությամբ լինելու է արդար բիզնես միջավայրի կառուցումը, ինչպես նաև շնորհապետական պետական համակարգի ստեղծումը՝ այնպիսի հասարակական կարգ, որտեղ մարդիկ նշանակվում են պաշտոնների ըստ իրենց արժանիքների», - հայտարարել է ՀԱԿ փոխնախագահ և կուսակցության վարչապետի թեկնածու Լևոն Զուրաբյանը:

Ռեֆորմիստական «Նոր ուժ»-ը՝ Հայկ Մարությանի գլխավորությամբ, նախ աշխատողների իրավունքների պաշտպանության հարցերն է ուզում լուծել, որը, ըստ ընտրական ցուցակի երկրորդ համարի՝ Հակոբ Կարապետյանի, տնտեսության զարգացման ուղիղ ճանապարհն է:

«Արհմիությունները՝ արհեստակցական միությունները իրենց նպատակին չեն ծառայում կամ գոյություն չունեն: Մենք էս ուղղությամբ իրավական էլի և ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ ենք առաջարկում: Նույն աշխատանքային իրավունքները, առանց հանգստյան օրերի աշխատանքները, կամ առանց հավելավճարի աշխատանքները, կամ կատարած աշխատանքին համեմատ ոչ պատշաճ վարձատրությունը մեր երկրում, ցավոք, դեռ համատարած են», - ընդգծում է Կարապետյանը:

Պաշտոնական տվյալներով՝ մոտ 3 միլիոնանոց Հայաստանում բնակչության մոտ 13 տոկոսը գործազուրկ է:


Հոդվածը կարող եք գտնել հետևյալ բաժիններում

XS
SM
MD
LG