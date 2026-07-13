Աշխարհի առաջնության հնարավոր ընդլայնումը կքննարվի 2026-ից հետո․ Ինֆանտինո

Աշխարհի առաջնության ցանկացած հետագա ընդլայնում, որը ներգրավված թիմերի քանակը կհասցնի 64-ի, կքննարկվի այս տարվա առաջնությունից հետո, առանց մանրամասներ հայտնելու՝ հայտարարել է ՖԻՖԱ-ի նախագահ Ջանի Ինֆանտինոն։
Կանադայում, Մեքսիկայում և Միացյալ Նահանգներում անցկացվող 2026 թվականի առաջնությունում առաջին անգամ մասնակցել է 48 թիմ: Ընդլայնման որոշումը բուռն բանավեճի առիթ է դարձել մրցաշարի մեկնարկից ի վեր։
«Այս բոլորը հարցեր են, որոնք մենք կուսումնասիրենք Աշխարհի առաջնությունից հետո»,- շվեյցարական «Blue Sport» հեռուստաալիքին հայտնել է Ինֆանտինոն, որը հաջողությամբ առաջ էր մղել մասնակիցների թիվը 32-ից 48-ի հասցնելու գաղափարը։
Ինֆանտինոն մանրամասներ չհայտնեց, միայն ասաց. «Կարծում եմ՝ կարևոր է, որ երբ դուք ցանկանում եք կազմակերպել Աշխարհի առաջնություն, դա անեք ամբողջ աշխարհի համար՝ ոչ միայն Եվրոպայի և Հարավային Ամերիկայի, այլև գործնականում ամբողջ աշխարհի։
«Յուրաքանչյուր ազգի պետք է թույլատրվի երազել Աշխարհի առաջնությանը մասնակցելու մասին։ Դուք կարող եք տեսնել, որ թիմերի որակը չափազանց բարձր է, և այն ավելի ու ավելի է բարձրանում ամբողջ աշխարհում», - նշել է Ինֆանտինոն՝ շարունակելով․ - «Եթե փոքր երկրներին հնարավորություն չտաք մասնակցելու Աշխարհի առաջնությանը, նրանք կզրկվեն կատարելագործվելուց»։
Ինֆանտինոն բարձր է գնահատել 48 հավաքականով անցկացվող ընթացիկ մրցաշարը՝ այն հաջողված համարելով և արձանագրելով, որ բոլոր մայրցամաքների թիմերը գոլեր են խփել և վաստակել առնվազն մեկ միավոր։
«Աֆրիկյան 10 թիմերից ինը դուրս եկան փլեյ-օֆֆ փուլ։ Նախորդ Աշխարհի առաջնությանը Աֆրիկայից ընդամենը հինգ թիմ էր մասնակցում։ Սա ցույց է տալիս, թե որքան կարևոր է ներառել բոլոր թիմերին և նրանց մասնակցելու հնարավորություն տալ»,- հավելել է ՖԻՖԱ-ի նախագահը։