Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ասացի՝ չեմ պատրաստվում ձեզ հետ առևտրի գործարք կնքել, եթե կռվելու եք. Թրամփը խոսել է Փաշինյանի և Ալիևի հետ շփման մասին

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը լրագրող Մարկ Լևինին տված հարցազրույցում կրկին խոսել է Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ Վաշինգտոնում կնքված համաձայնությունների և Սպիտակ տանը կայացած հանդիպման մասին:

«Հակամարտությունը տևել էր 34-35 տարի: Ես ծանոթացա առաջնորդների հետ, ապա ասացի՝ ինչո՞ւ եք դուք ընհանրապես կռվում, ես չեմ պատրաստվում ձեզ հետ առևտրի գործարք կնքել, տղե՛րք, եթե դուք կռվելու եք։ Դա խելագարություն է», - պատմել է նա:

Նրա խոսքով՝ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը նույնիսկ Օվալաձև աշխատասենյակում գտնվելիս՝ նախքան համաձայնագրի նախաստորագրումը, «փորձում էին փախչել»՝ անհարմար զգալով, սակայն վերջում գրկախառնվեցին և շնորհավորեցին միմյանց:

«Հաճելի էր դա դիտել», - ասել է Սպիտակ տան ղեկավարը՝ հավելելով, - «Ես սիրում եմ պատերազմներ դադարեցնել»:

Թրամփն ընդգծել է, որ ինքն արդեն իսկ 6 պատերազմ է դադարեցրել, իսկ որոշ նախագահների չի հաջողվում նույնիսկ մեկն ավարտել:

Ի դեպ, ԱՄՆ նախագահը «Ադրբեջան» անունը դժվարացել է արտասանել, իսկ Հայաստանի անգլերեն անվան՝ Armenia-ի փոխարեն ասել է «Ալբանիա»:

Ավելի վաղ Թրամփը հայտարարել էր՝ Փաշինյանն ու Ալիևն արդեն իր լավ ընկերներն են:


Առնչվող թեմաներով

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG