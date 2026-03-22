Արցախցի կնոջը «փախած» անվանած վարչապետը ներողություն է խնդրում

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ու Արցախից տեղահանված կնոջ զրույցն այսօր վեճի վերածվեց, որի ընթացքում վարչապետը կնոջն ասաց. «Փախածներով չփորձեք ասել, որ ես Ղարաբաղ եմ տվել»:
Վարչապետ Փաշինյանն այսօր մետրոյում դիմելով քաղաքացուն ասաց՝ կարո՞ղ է քարտեզ նվիրի կրծքանշանի տեսքով, ի պատասխան կինն ասաց. «Մենք Արցախից ենք, ուրիշ քարտեզ ունենք»:
Փաշինյանն արձագանքեց. «Բայց Ձեր տղան այս քարտեզում է ապրելու, դա հաշվի առեք»:
Քաղաքացի.- «Միգուցե հիմա, բայց...»
Նիկոլ Փաշինյան.- «Էլ բայց չկա, մենք չենք թողնելու, որ Ձեր գաղափարաբանությունը...»
Քաղաքացի.- «Դուք չեք թողնելու, որ մենք մեր Արցախում ապրե՞նք, Դուք չեք կարող մեզ զրկել Արցախ վերադարձից»:
Նիկոլ Փաշինյան.- «Մենք ամեն ինչ արել ենք, որ Դուք Արցախում, Ղարաբաղում ապրեք: 2023-ին Դուք էիք, որ մեղադրում էիք ինձ, որ ես սահմանները փակել եմ, որ ժողովուրդը չգա Հայաստան, ինձնից պահանջում էիք, որ սահմանները բացեմ: Եվ ասում էիք՝ հատուկ փակել ա, որ Ղարաբաղից ժողովուրդը չգնա: Հիմա եկել եք էստեղ, ասում եք՝ վայ, բա մենք ուզում էինք վերադառնայինք: Բա մենք Հայաստանի քաղաքացիների աշխատած միլիարդներ ենք ծախսել, որ դուք էնտեղ մնաք, բա ինչի՞ չեք մնացել»:
Քաղաքացի.- «Ինձ հետ մատ թափ տալով մի խոսեք»:
Նիկոլ Փաշինյան.- «Ես ձեզ հետ կխոսեմ տենց: Այս քարտեզի մասին տենց քամահրանքով չխոսեք: Մյուս անգամ փախածներով չփորձեք ասել, որ ես Ղարաբաղ եմ տվել»:
Վարչապետը այնուհետև մեղմեց խոսքն, ասաց. «Մի բան եմ խնդրում Ձեզ, պանդխտության միտումը պետք է հանել, պետք է հանդարտվել: Էս երեխուն պետք չի պանդխտության...»
Քաղաքացի.- «էս երեխան իր տունն է ուզում, իր սենյակն է ուզում, իր խաղալիքները, իր Արցախը»:
«Այդ երեխան ապրելու է Հայաստանում»,- իր խոսքը եզրափակեց վարչապետ Փաշինյանը:
Ի դեպ, զրույցի ընթացքում, թեև կինը խնդրում էր, որ չտեսանկարահանեին իրեն և որդուն, այդուհանդերձ տեսանկարահանումը շարունակվում էր:
Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա արտահայտությունից հետո, Մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը հայտարարեց՝ «բռնի տեղահանված անձանց և փախստականների հետ հաղորդակցությունը, ինչպես նաև նրանց իրավունքներին առնչվող հարցերի քննարկումը պետք է իրականացվեն պատշաճ զգայունության երաշխավորմամբ՝ հաշվի առնելով նշված խմբի խոցելիությունը: Այդ են պահանջում ոլորտում գործող միջազգային-իրավական չափանիշները»:
ՄԻՊ-ը պաշտոնատար անձանց, քաղաքական և հասարակական բոլոր դերակատարներին կոչ է արել իրենց հրապարակային խոսքի և հաղորդակցության շրջանակում ցուցաբերել անհրաժեշտ զգայունություն տեղահանված անձանց և փախստականների ու նրանց իրավունքներին առնչվող հարցերի նկատմամբ:
Ավելի ուշ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներողություն խնդրեց Արցախից տեղահանված կնոջից.
«Մեր գործընկերների որոշակի մեկնաբանություններից և քննադատություներից հասկացա, որ իմ ասածների մեջ ամեն ինչ այնպես չի եղել, ինչպես երևի պետք է լիներ: Ձեզնից ու Ձեր որդուց ներողություն եմ խնդրում այն էմոցիաների համար և հույս ունեմ, որ առիթ կունենանք մետրոյում կամ որևէ տեղ հանդիպելու ու հանգիստ խոսելու: Կրկին ներողություն եմ խնդրում, ընդունում եմ, որ ինչ-որ բան նենց չեմ ասել, ճիշտ տոնայնությամբ չեմ ասել, ճիշտ դեմքի արտահայտությամբ չեմ ասել , ինչ-որ տեղ բովանդակությանն էլ ճիշտ չեմ վերաբերվել, բայց այդ թեման մինչև հիմա ինձ համար ամենաէմոցիոնալ թեմաներից մեկն է, և ես բոլորից եմ ներողություն խնդրում»,- հայտնել է Նիկոլ Փաշինյանը: