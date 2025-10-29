Քննչականը ստացել է Արշակ արքեպիսկոպոսին վերագրվող տեսանյութի վերաբերյալ հաղորդումը

Քննչականը ստացել է «Իրազեկ քաղաքացիների միավորման» կողմից ներկայացված հանցագործության մասին հաղորդումը Մայր Աթոռի դիվանապետ Արշակ արքեպիսկոպոս Խաչատրյանին վերագրվող տեսանյութի վերաբերյալ:
Քննչականից փոխանցեցին, որ քննիչին մակագրելուց հետո 24 ժամվա ընթացքում որոշում կկայացվի՝ հարուցել վարույթ, թե՝ ոչ:
Գլխավոր դատախազությունն Արշակ սրբազանին վերագրվող ինտիմ տեսանյութի մասին հաղորդումն այսօր է ուղարկել Քննչական կոմիտե:
Հոկտեմբերի 25 -ին Դանիել Իոաննիսյանի «Իրազեկ քաղաքացիների միավորում» կազմակերպությունը Արշակ սրբազանին վերագրվող ինտիմ տեսանյութի տարածման փաստով հանցագործության մասին հաղորդում էր ներկայացրել դատախազությանը: 4 օր անց միայն հաղորդումն ուղարկվեց Քննչական կոմիտե՝ քրեական վարույթ նախաձեռնելու հարցը լուծելու նպատակով: