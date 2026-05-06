Արմեն Գրիգորյանն ընդունել է Մագդալենա Գրոնոյին

Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն ընդունել է Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով ԵՄ հատուկ ներկայացուցիչ Մագդալենա Գրոնոյին:

Կողմերը կարևորել են օրերս Երևանում անցկացված Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովը, ինչպես նաև Հայաստան-ԵՄ առաջին գագաթնաժողովը։

Հանդիպմանն ընդգծվել են Եվրոպական Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի խոսքերը, որոնցով եվրոպական ընկերություններին խրախուսվում է ներդրումներ իրականացնել Հայաստանում։

Գրիգորյանն ու Գրոնոն քննարկել են նաև տարածաշրջանային անվտանգային իրավիճակը:


