Արմեն Գրիգորյանն ընդունել է Մագդալենա Գրոնոյին

Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն ընդունել է Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով ԵՄ հատուկ ներկայացուցիչ Մագդալենա Գրոնոյին:
Կողմերը կարևորել են օրերս Երևանում անցկացված Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովը, ինչպես նաև Հայաստան-ԵՄ առաջին գագաթնաժողովը։
Հանդիպմանն ընդգծվել են Եվրոպական Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի խոսքերը, որոնցով եվրոպական ընկերություններին խրախուսվում է ներդրումներ իրականացնել Հայաստանում։
Գրիգորյանն ու Գրոնոն քննարկել են նաև տարածաշրջանային անվտանգային իրավիճակը: