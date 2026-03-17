Արկը հարվածել է ԱՄԷ-ում լցանավին

Անհայտ ծագման արկը Արաբական Միացյալ Էմիրություններում՝ Ֆուջեյրայից դեպի արևելք ընկած հատվածում լցանավի է հարվածել՝ պատճառելով աննշան կառուցվածքային վնասներ, հայտնել է Միացյալ Թագավորության ծովային առևտրի գործողությունների կենտրոնը (UKMTO)։

Գործակալությունը հաղորդել է, որ անձնակազմի շրջանում տուժածներ չկան, շրջակա միջավայրին ևս վնաս չի պատճառվել։

Ֆուջեյրան ԱՄԷ-ի բնակչության քանակով 7-րդ քաղաքն է, գտնվում է Օմանի ծոցի ափին։

ԱՄԷ-ի ՀՕՊ-ն այս պահին արձագանքում է Իրանի հրթիռային և անօդաչու թռչող սարքերի սպառնալիքներին, հայտարարել է երկրի պաշտպանության նախարարությունը:


