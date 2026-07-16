Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Արգենտինա–Իսպանիա․ Աշխարհի գավաթում թիմերի երկրորդ հանդիպումը

Առաջիկա կիրակի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության եզրափակիչում Արգենտինայի և Իսպանիայի հավքականների հանդիպումը կդառնա երկրորդը՝ մրցաշարի պատմության մեջ։

Մինչ այդ նրանց միջև միակ պաշտոնական հանդիպումը տեղի է ունեցել 1966 թվականի խմբային փուլում, երբ Արգենտինան հաղթել է Իսպանիային 2-1 հաշվով։ Թիմերի միջև կայացած ոչ պաշտոնական՝ 13 ընկերական խաղերում ևս առաջատարը եղել է Արգենտինան՝ վեց հաղթանակ, երկու ոչ-ոքի։ Վերջին անգամ, սակայն, 2018-ին կայացած ընկերական հանդիպմանը, հենց Իսպանիան է դարձել հաղթող՝ Մադրիդում ջախջախելով Արգենտինային 6-1 հաշվով։

Կիրակի օրը նաև առաջին անգամ Աշխարհի գործող չեմպիոնը գավաթի եզրափակչում կհանդիպի Եվրոպայի չեմպիոնի հետ։

XS
SM
MD
LG