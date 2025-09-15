Մատչելիության հղումներ

Արարատ լեռան պատկերը նոյեմբերից չի լինի ՀՀ պետական սահմանահատման կնիքի վրա. որոշում

Լուսանկարը՝ նախարար Արսեն Թորոսյանի ֆեյսբուքյան էջից
Լուսանկարը՝ նախարար Արսեն Թորոսյանի ֆեյսբուքյան էջից

Կառավարության որոշմամբ 2025 թվականի նոյեմբերի 1-ից ՀՀ մուտքի կամ ելքի սահմանահատման կնիքի վրա այլևս չի լինելու Արարատ լեռան պատկերը, չեն լինելու նաև այլ տեղեկություններ, բացառությամբ սահմանահատման վերաբերյալ:

Գործադիրն այս որոշումն ընդունել է սեպտեմբերի 11-ին: Այն ներառված էր չզեկուցվող հարցերի շարքում:

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանը, մեկնաբանելով որոշումը, սոցիալական ցանցում ներկայացրել է որոշման հիմնավորումները՝ կնիքները համապատասխանեցվել են սահմանահատումներին ներկայացվող ժամանակակից պահանջներին, ինչպես նաև «Իրական Հայաստանի» գաղափարախոսությանը։

Նա ֆեյսբուքյան էջում տեղադրել է որոշմամբ սահմանված կնիքների նոր ձևերը, ինչպես նաև իր անձնագրի մեջ առկա տարբեր երկրների կնիքները՝ նշելով, որ աշխարհի շատ երկրներում ևս կնիքների վրա միայն սահմանահատման վերաբերյալ տեղեկատվությունն է:

«Լուսավոր Հայաստան» կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուքյանը, քննադատելով այս որոշումը, հայտարարել է, որ, «այն, ինչ արվում է մեր կառավարության կողմից, որևէ կապ չունի Թուրքիայի նկատմամբ Հայաստանի չեղած տարածքային պահանջների հետ»։

«Այս ամենը պարզապես մեր պետության ինքնության խմբագրման գործընթացի մի մասն է»,-գրել է Մարուքյանը:

Որոշմամբ առաջարկվում է նաև փոքրացնել ամսաթիվ/կնիքների չափերը:

Սեպտեմբերի 12-ին Երևանում էր հայ-թուրքական կարգավորման հարցերով Թուրքիայի բանագնաց Սերդար Քըլըչը: Նա առաջին անգամ էր բանակցությունների համար ժամանել Հայաստան: Երկու երկրները մի քանի տարի է՝ նախաձեռնել են կարգավորման գործընթաց:

Դեռ նախորդ տարի Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել էր, որ Հայաստանը ի թիվս այլ քայլերի, պետք է հրաժարվի ազգային խորհրդանիշներում Արարատ լեռը պատկերելուց։

