Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

«Արարատ» կոնյակի, գինու, օղու կոմբինատի տնօրենը ձերբակալվել է

Ավելացրեք մեզ Google-ում
Երևանի «Արարատ» կոնյակի, գինու, օղու կոմբինատի մուտքի մոտ, 15-ը հուլիսի, 2026թ.
Երևանի «Արարատ» կոնյակի, գինու, օղու կոմբինատի մուտքի մոտ, 15-ը հուլիսի, 2026թ.

«Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող Երևանի «Արարատ» կոնյակի, գինու, օղու կոմբինատի տնօրեն Արման Դավթյանը ձերբակալվել է։ Նրան մեղադրում են առանձնապես խոշոր չափերով հարկեր չվճարելու համար և դատարան կներկայացնեն, հայտնում են Քննչական կոմիտեից:

Այլ մանրամասներ չեն փոխանցվում:

Գագիկ Ծառուկյանը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափերով խարդախություն և փողերի լվացում կատարելու համար:

Կալանավորմանը զուգահեռ՝ Ծառուկյանի ձեռնարկությունները փակ են, ստուգումներ են, գույքագրումներ:

Երևանի «Արարատ» կոնյակի, գինու և օղու կոմբինատի կապարակնիքը նախորդ շաբաթ հեռացրել են. ըստ գործարանի ներկայացուցչի՝ հարկային մարմինն է ներսում ստուգումներ իրականացնում։

XS
SM
MD
LG