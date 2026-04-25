Արաղչին Իսլամաբադում է, ԱՄՆ բանակցողները պատրաստվում են մեկնել

Իսլամաբադ, Պակիստան

ԱՄՆ բանակցողները այսօր պետք է մեկնեն Պակիստան: Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին նախօրեին արդեն ժամանել է Իսլամաբադ:

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆը և նրա փեսա Ջարեդ Քուշները, ըստ Սպիտակ տան, շաբաթ առավոտյան պետք է մեկնեն Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչիի հետ բանակցությունների:

ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Փիթ Հեգսեթը լրագրողներին ասել է, որ Իրանը հնարավորություն ունի «լավ գործարք» կնքել Միացյալ Նահանգների հետ:

Սակայն Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունից հայտարարել են, որ իր ներկայացուցիչները չեն հանդիպի ամերիկացիներին. Թեհրանի մտահոգությունը կփոխանցվի ոչ թե ուղիղ հենց ԱՄՆ-ին, այլ միջնորդ Պակիստանին:

Այս շաբաթվա սկզբին Թրամփը միակողմանիորեն երկարացրեց երկշաբաթյա հրադադարը՝ բանակցությունները վերսկսելու համար ավելի երկար ժամանակ տալու համար:

