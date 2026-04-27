Աննա Հակոբյանը մտադիր է դատի տալ «Անկախ դիտորդ»-ին և Դանիել Իոաննիսյանին

«Իմ քայլը» հիմնադրամի տնօրեն Աննա Հակոբյան, արխիվ
«Իմ քայլը» հիմնադրամի տնօրեն Աննա Հակոբյան, արխիվ

«Իմ քայլը» բարեգործական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Աննա Հակոբյանը մտադիր է դատի տալ «Անկախ դիտորդ»-ին և դիտորդներից Դանիել Իոաննիսյանին:

«Անկախ դիտորդ» դաշինքն ավելի վաղ հայտարարել էր՝ «ենթադրյալ խախտումներ է հայտնաբերել «Իմ քայլը» հիմնադրամի վերջին ամիսների գործունեության մեջ և դիմում է Վարչական դատարան՝ պահանջելով 15 դրվագով վարչական պատասխանատվության ենթարկել հիմնադրամի գործադիր մարմնի ղեկավար Աննա Հակոբյանին»:

Կարճատև ամուսնալուծությունից հետո վարչապետի հետ օրերս վերամիավորված Հակոբյանն այսօր հրավիրած ասուլիսում պնդել է. - «Ոչ մի պատճառ չկա ծրագրերը հետաձգելու, որովհետև ոչ մի դրույթով «Իմ քայլը» հիմնադրամը չի խախտում իր գործունեության ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության որևէ օրենսդրություն»:



