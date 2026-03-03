Անկարան փորձում է դադարեցնել պատերազմը. Ֆիդան

Թուրքիան բանակցություններ է վարում բոլոր կողմերի հետ՝ Իրանում պատերազմը դադարեցնելու և բանակցություններին վերադարձի նպատակով, այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Թուրքիայի ԱԳ նախարար Հաքան Ֆիդանը։
Թուրքական դիվանագիտության ղեկավարը նաև նշել է, որ Անկարան ակտիվ շփումների մեջ է Օմանի կառավարության հետ, որն, ըստ Ֆիդանի, «ևս փորձում է որևէ արդյունքի հասնել»։
«Մենք արդեն մի քանի օր է, ինչ շփումների մեջ ենք նաև եվրոպացիների հետ։ Եթե ցանկանում եք, որ խաղաղություն հաստատվի, եկեք համատեղ աշխատենք, ասում ենք մենք»,- նշել է Ֆիդանը։