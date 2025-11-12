«Անիմաստ է հարցեր տալը». ընդդիմությունը կրկին բոյկոտում է Փաշինյանի մասնակցությամբ հարցուպատասխանը

Խորհրդարանական ընդդիմությունը կրկին բոյկոտում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությամբ ընթացող Ազգային ժողով-կառավարություն հարցուպատասխանը:
«Ազատության» հարցին, թե որն է բոյկոտի պատճառը, խորհրդարանի ընդդիմադիր ամենամեծ «Հայաստան» խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը պատասխանեց, թե չեն չեն բոյոկոտել, պարզապես չեն ուզում մասնակցել, քանի որ անիմաստ են համարում:
«Անիմաստ է հարցեր տալը, որվոհետև նախ ձևաչափն այնպիսին է, որ վերջինը ինքն է պատասխանում, և հետո ինքը բոլոր հարցերի շուրջ մանիպուլացնում է, շեղվում է հարցերի հիմնական պատասխաններից: Եվ տրված հարցերի ընթացքում այնպես է ստացվում, որ երկրում ամեն ինչ փայլուն է», - ասաց նա:
«Երբևիցե մենք չենք տեսնում ինքնաքննադատական, ռեալ իրավիճակի գնահատական, խոսք: Դա է ստիպում մեզ, որ մեկընդմերթ չմասնակցենք»:
Խորհրդարանական ընդդիմությունը բոյկոտել էր նաև կառավարության հետ նախորդ հարցուպատասխանը: