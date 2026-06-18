Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ամրուլաև․ «Արևմտյան Ադրբեջանի թեման ռազմավարական կարևորություն ունի»

«Արևմտյան Ադրբեջանի թեման ռազմավարական կարևորություն ունի»,- դիմելով այսօր Օրդուբադում մեկնարկած «Վերադարձ Արևմտյան Ադրբեջան» փառատոն-համաժողովի մասնակիցներին՝ հայտարարել է Ադրբեջանի կրթության և գիտության նախարար Էմին Ամրուլաևը։

«Վերադարձը Ղարաբաղ և Արևելյան Զանգեզուր վկայեց, որ պատմական արդարությունը, թեկուզ և որոշ ժամանակ անց, բայց անխուսափելիորեն հաղթանակում է։ Ադրբեջանի քաղաքացիների այսօրվա վերադարձն այն հստակ իրողության ապացույցն է, որ նպատակաուղղված և հետևողական գործունեության դեպքում կարելի է լուծել ցանկացած խնդիր»,- նշել է ադրբեջանցի նախարարը։

Ամրուլաևի խոսքով՝ «Արևմտյան Ադրբեջանի թեման առանցքային դեր ունի ադրբեջանցիների ազգային ինքնության ձևավորման հարցում»։


XS
SM
MD
LG