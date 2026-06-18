Նախիջևանում մեկնարկել է «Վերադարձ Արևմտյան Ադրբեջան» փառատոնը

Այսօր Նախիջևանի Օրդուբադ քաղաքում մեկնարկել է «Վերադարձ Արևմտյան Ադրբեջան» 3-րդ փառատոն-համաժողովը։ Այս մասին հաղորդում է Ադրբեջանի պետական «Ազերթաջ» լրատվական գործակալությունը։
Համաժողովի կազմակերպիչների թվում են Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունում Ադրբեջանի նախագահի լիազոր ներկայացուցչի գրասենյակը, Ադրբեջանի գիտության և կրթության նախարարությունը և «Արևմտյան Ադրբեջանի համայնք» կազմակերպությունը։
«Վերադարձ Արևմտյան Ադրբեջան» համաժողովը մեկնարկել է մեկ րոպե լռությամբ՝ ի հիշատակ Ադրբեջանի նախկին նախագահ Հեյդար Ալիևի։