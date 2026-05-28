ԱՄՆ զինուժը շաբաթվա ընթացքում երկրորդ անգամ հարվածել է Իրանին

ԱՄՆ զինուժն այս շաբաթվա ընթացքում երկրորդ անգամ հարվածել է Իրանին՝ ժամեր անց այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահը հերքեց իրանական լրատվամիջոցների հաղորդումները, թե գործարք է պատրաստվում, ըստ որի՝ ԱՄՆ-ն պետք է վերացնի Իրանի ծովային շրջափակումը, Իրանն էլ բացի Հորմուզի նեղուցը:
Ամերիկացի պաշտոնյան Reuters-ին ասել է, որ ԱՄՆ-ն հարվածել է անօդաչուների արձակման կայանի, որը սպառնալիք էր ներկայացնում Հորմուզի նեղուցում ամերիկյան ուժերի և առևտրային նավագնացությանը: Նաև իրանական հարձակողական չորս անօդաչու են խոցել:
Իրանական Tasnim գործակալությունը ռազմական աղբյուրին հղումով հայտնել է, որ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի նավատորմը կրակ է բացել ամերիկյան նավթատար նավի ուղղությամբ, որը փորձել է անցնել նեղուցով, և ստիպել է հետ գնալ: Այնուհետև ԱՄՆ զինուժը հարվածել է Բանդար Աբբասի մոտ գտնվող բաց տարածքին: Զոհերի կամ ավերածությունների մասին չի հաղորդվում:
Իրանական այլ լրատվամիջոցներ էլ հայտնում են, որ չորս նավ է փորձել անցնել նեղուցը, որոնք բոլորն էլ իրանական կողմի կրակոցներից հետո ստիպված են եղել հետ գնալ: