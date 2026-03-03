ԱՄՆ-ը արտակարգ իրավիճակների գործողություններին չներգրավված աշխատակիցներին կոչ է արել լքել Իրաքը

Իրաքում ԱՄՆ դեսպանատունը թարմացրել է իր ճանապարհորդական նախազգուշացումը և ԱՄՆ կառավարության՝ արտակարգ իրավիճակների գործողություններին չներգրավված աշխատակիցներին կարգադրել է լքել երկիրը «անվտանգության նկատառումներից ելնելով»։
Այն նաև նշել է, որ Բաղդադում գտնվող ԱՄՆ կառավարության աշխատակիցներին արգելվել է օգտվել քաղաքի միջազգային օդանավակայանից՝ անվտանգության ռիսկերի պատճառով։
Պետդեպարտամենտի Հյուպատոսական հարցերով պետքարտուղարի օգնական Մորա Նամդարն ավելի վաղ սոցցանում գրել էր, որ ԱՄՆ քաղաքացիները պետք է անհապաղ մեկնեն ավելի քան տասնյակ երկրներից՝ «անվտանգության լուրջ ռիսկերի պատճառով»։
Պաշտոնյան նշել էր, որ այդ երկրներն են՝ Բահրեյնը, Եգիպտոսը, Իրանը, Իրաքը, Իսրայելը, օկուպացված Արևմտյան ափը և Գազան, Հորդանանը, Քուվեյթը, Լիբանանը, Օմանը, Կատարը, Սաուդյան Արաբիան, Սիրիան, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները և Եմենը։