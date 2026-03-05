ԱՄՆ սենատն արգելափակեց Իրանի նկատմամբ Թրամփի ռազմական լիազորությունները սահմանափակելու առաջարկը

ԱՄՆ Սենատը 53-47 ձայների հարաբերակցությամբ մերժել է բանաձևը, որը նպատակ ուներ սահմանափակել նախագահ Դոնալդ Թրամփի լիազորությունները՝ շարունակելու Իրանի դեմ ռազմական գործողությունները առանց Կոնգրեսի հաստատման։
Միջոցառումը կպահանջեր Կոնգրեսից թույլատրել հետագա հարվածները, սակայն հանրապետականները մեծ մասամբ դեմ էին դրան՝ պնդելով, որ նախագահն ունի գերագույն հրամանատարի լիազորություններ՝ ղեկավարելու ընթացիկ գործողությունները։
Քվեարկությունը Սպիտակ տանը թողնում է լայն լիազորությունները՝ շարունակելու գործողությունները: