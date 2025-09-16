ԱՄՆ նախագահը մեկնում է Մեծ Բրիտանիա պետական ​​այցով

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը այսօր մեկնում է Միացյալ Թագավորություն՝ պետական այցով, հայտնում է Associated Press-ը:
Մեծ Բրիտանիայի թագավոր Չարլզ III-ը կընդունի Թրամփին Վինձորի ամրոցում, նախքան այդ ԱՄՆ նախագահը բանակցություններ կվարի վարչապետ Քիր Սթարմերի հետ Չեքերսում, բրիտանական առաջնորդի գյուղական հանգստավայրում։
Սթարմերի գրասենյակը հայտարարել է՝ այցը ցույց կտա, որ «Մեծ Բրիտանիայի և ԱՄՆ-ի հարաբերությունները ամենաամուրն են աշխարհում, կառուցված 250 տարվա պատմության վրա»՝ 1776 թվականի անհարմար խզումից հետո, և կապված են «օրենքի գերակայության և բաց շուկաների հանդեպ հավատքի» ընդհանուր արժեքներով։
Սպիտակ տունը ակնկալում է, որ երկու երկրները կամրապնդեն իրենց հարաբերությունները ուղևորության ընթացքում, ինչպես նաև կնշեն իրենց ընդհանուր պատմության 250-ամյակը, հայտնել է Սպիտակ տան բարձրաստիճան պաշտոնյան՝ անանունության պայմանով:
«Մեծ Բրիտանիա ուղևորությունը լինելու է անհավանական», - կիրակի օրը լրագրողներին ասել է Թրամփը: Նա նշել է, որ Վինձորի ամրոցը «ենթադրաբար զարմանալի է լինելու» և հավելել. «Դա շատ հուզիչ է լինելու»: