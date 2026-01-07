ԱՄՆ-ն պաշտպանել է Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքները

Միացյալ Նահանգները երեքշաբթի աջակցեց Ուկրաինայի դաշնակիցների կոալիցիային՝ խոստանալով տրամադրել անվտանգության երաշխիքներ: Դրանք, ըստ առաջնորդների, կներառեն երկրին աջակցելու պարտադիր պարտավորություններ Ռուսաստանի նոր հարձակման դեպքում:
Ի տարբերություն «Կամավորների կոալիցիայի» նախորդ հանդիպումների՝ գագաթնաժողովին ներկա էին նաև ԱՄՆ ներկայացուցիչներ Սթիվ Ուիթքոֆը և Ջարեդ Քուշները, ինչպես նաև Եվրոպայում ամերիկացի գլխավոր գեներալ Ալեքս Գրինկևիչը, ով մեկ օր առաջ անվտանգության երաշխիքների մանրամասները քննարկել է եվրոպական բանակների հրամանատարների հետ:
Ուիթքոֆն ասել է, որ Թրամփը «վճռականորեն աջակցում է անվտանգության արձանագրություններին», Քուշները՝ հավելել, որ ուկրաինացիները պետք է իմանան, որ խաղաղության գործարքը կնքելուց հետո իրենք ապահով են:
Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի և Ուկրաինայի առաջնորդները Փարիզում հռչակագիր են ստորագրել հրադադարի հաստատումից հետո Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքի համար բազմազգ ուժերի տեղակայման մտադրության վերաբերյալ: