ԱՄՆ-ն և Թուրքիան ստորագրել են միջուկային համագործակցության հուշագիր

Միացյալ Նահանգները և Թուրքիան ստորագրել են ռազմավարական քաղաքացիական միջուկային համագործակցության հուշագիր՝ Թուրքիայի նախագահի Սպիտակ տուն այցի ընթացքում:
Թուրքիայի էներգետիկայի նախարար Ալփարսլան Բայրաքթարն ասել է, որ մեկնարկել են նոր գործընթաց, որն ավելի է խորացնելու Թուրքիա-ԱՄՆ գործընկերությունը միջուկային էներգիայի ոլորտում:
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեկ Սպիտակ տանը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ բանակցություններում առաջարկել է վերացնել Անկարայի նկատմամբ պատժամիջոցները և թույլ տալ նրան գնել ամերիկյան F-35 ինքնաթիռներ, սակայն հավելել է՝ ցանկանում է, որ Անկարան դադարեցնի ռուսական նավթի գնումները։