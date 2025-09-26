Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

ԱՄՆ-ն և Թուրքիան ստորագրել են միջուկային համագործակցության հուշագիր

Միացյալ Նահանգները և Թուրքիան ստորագրել են ռազմավարական քաղաքացիական միջուկային համագործակցության հուշագիր՝ Թուրքիայի նախագահի Սպիտակ տուն այցի ընթացքում:

Թուրքիայի էներգետիկայի նախարար Ալփարսլան Բայրաքթարն ասել է, որ մեկնարկել են նոր գործընթաց, որն ավելի է խորացնելու Թուրքիա-ԱՄՆ գործընկերությունը միջուկային էներգիայի ոլորտում:

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեկ Սպիտակ տանը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ բանակցություններում առաջարկել է վերացնել Անկարայի նկատմամբ պատժամիջոցները և թույլ տալ նրան գնել ամերիկյան F-35 ինքնաթիռներ, սակայն հավելել է՝ ցանկանում է, որ Անկարան դադարեցնի ռուսական նավթի գնումները։


Առնչվող թեմաներով

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG