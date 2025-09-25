Թրամփն Էրդողանին ասել է՝ ցանկանում է, որ Անկարան դադարեցնի ռուսական նավթ գնելը

ԱՄՆ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը Սպիտակ տանն ընդունել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանին: Նրա հետ բանակցություններում Թրամփն առաջարկել է վերացնել Թուրքիայի նկատմամբ պատժամիջոցները և թույլ տալ նրան գնել ամերիկյան F-35 ինքնաթիռներ, սակայն ասել է՝ ցանկանում է, որ Անկարան դադարեցնի ռուսական նավթի գնումները։
«Ես կցանկանայի, որ նա դադարեցներ Ռուսաստանից նավթ գնելը, քանի դեռ Ռուսաստանը շարունակում է Ուկրաինայի դեմ այս ագրեսիան», - ասել Թրամփը:
Հարցին, թե արդյոք նա պատրաստ է գործարք կնքել Թուրքիային F-35-ներ վաճառելու համար, ԱՄՆ նախագահը լրագրողներին պատասխանել է. «Կարծում եմ՝ նա հաջողության կհասնի գնելու այն, ինչ ցանկանում է գնել»։