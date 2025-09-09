ԱՄՆ լքում է ապատեղեկատվության դեմ պայքարի միջազգային ծրագիրը

Պաշտոնական Վաշինգտոնը տեղեկացրել է իր միջազգային գործընկերներին, որ լքում է Ռուսաստանի, Չինաստանի և Իրանի կողմից տարածվող ապատեղեկատվության դեմ պայքարի միջազգային ծրագիրը։
Այս մասին տեղեկացնում է Financial Times պարբերականը՝ վկայակոչելով ԵՄ երեք բարձրաստիճան պաշտոնյաների։ Թերթի տեղեկություններով ԵՄ անդամ պետությունները ԱՄՆ Պետդեպարտամենտից պաշտոնական նամակ են ստացել, որի համաձայն Բայդենի վարչակազմի օրոք ստարոգրված մի շարք հուշագրեր ուժը կորցրած են ճանաչվել։ Այդ փաստաթղթերը ԱՄՆ նախորդ վարչակազմի նախաձեռնության մի մասն էին, որը համակարգում էր Պետդեպարտամենտի կազմում գործող Գլոբալ փոխգործակցության կենտրոնը (Global Engagement Center, GEC)։
Վերջին շրջանում այս կենտրոնն աչքի էր ընկել հետխորհրդային տարածքում ապատեղեկատվության դեմ պայքարին ուղղված նախաձեռնություններով։
2024-ի սեպտեմբերին գործակալությունը ռուսական RT հեռուստաընկերությանը մեղադրել էր Մոլդովայի նախագահական ընտրությունների վրա ներազդելու փորձերի համար։ Գլոբալ փոխգործակցության կենտրոնը փակվել էր 2024-ի դեկտեմբերին՝ ԱՄՆ նախագահական ընտրություններում Թրամփի տարած հաղթանակից մոտ մեկ ամիս անց։