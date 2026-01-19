ԱՄՆ-ի և Ուկրաինայի միջև վերջին բանակցություններից հետո պայմանավորվածության մասին չի հայտարարվել

Միացյալ Նահանգների և Ուկրաինայի պաշտոնյաների բանակցությունների նոր փուլն ավարտվել է առանց համաձայնության հասնելու մասին հայտարարության:
Ուկրաինական կողմի գլխավոր բանակցող Ռուստեմ Ումերովի փոխանցմամբ՝ պատերազմը դադարեցնելու ծրագրի քննարկումը վերսկսվելու է Շվեյցարիայի Դավոս քաղաքում կայանալիք Համաշխարհային տնտեսական ֆորումում:
«Մենք աշխատում ենք մեր ամերիկացի գործընկերների հետ խաղաղ գործընթացի հետագա առաջխաղացման ուղղությամբ», - հունվարի 18-ին Ֆլորիդայում կայացած վերջին երկօրյա քննարկումներից հետո սոցիալական ցանցերում գրել է Ումերովը:
Նա հավելել է, որ կշարունակեն աշխատել արդար և կայուն խաղաղության հասնելու, ինչպես նաև Ուկրաինայի համար անվտանգության երաշխիքների և հետագա քայլերի համաձայնեցման ուղղությամբ:
Ամերիկյան կողմից բանակցել են ԱՄՆ նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Սթիվ Ուիթքոֆը և նախագահ Դոնալդ Թրամփի փեսան՝ Ջարեդ Քուշները:
Տնտեսական ֆորումը մեկնարկվում է այսօր՝ հունվարի 19-ին և կշարունակվի մինչև հունվարի 23-ը: