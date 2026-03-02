ԱՄՆ-ի և Իսրայելի հարվածներից Իրանում հիվանդանոցներ են վնասվել. ԱՀԿ

Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը (ԱՀԿ) հայտնել է, որ Իրանի մայրաքաղաքում գտնվող հիվանդանոցից մարդիկ են տարհանվել մոտակայքում հնչած պայթյունների հետևանքով։ Ըստ միջազգային կազմակերպության՝ երեք այլ բժշկական կենտրոններ նույնպես վնասվել են ԱՄՆ-ի և Իսրայելի՝ Իրանի դեմ օդային պատերազմ սկսելուց ի վեր։
ԱՀԿ խոսնակը նշել է, որ կազմակերպությունը փորձում է ստուգել տեղեկությունները ինչպես Թեհրանում գտնվող Մոթահարի հիվանդանոցի, այնպես էլ Իրանի հյուսիս-արևմտյան Սարաբ քաղաքում և արևմտյան Համադան նահանգում գտնվող այլ բժշկական կենտրոնների վնասման վերաբերյալ։
ՄԱԿ-ում Իրանի դեսպան Ալի Բահրեյնին այսօր Մարդու իրավունքների խորհրդին ուղղված իր ելույթում հիվանդանոցների վրա հարձակումները որակել է «անկանոն հարձակումներ»՝ առանց այլ մանրամասներ ներկայացնելու։