ԱՄԷ-ն հրթիռների և անօդաչուների հարձակման տակ է

Արաբական Միացյալ Էմիրությունները հայտարարել է, որ հրթիռների և անօդաչուների հարձակման տակ է:
ԱՄԷ պաշտպանության նախարարությունը X-ում հրապարակված գրառման մեջ նշել է, որ «երկրով մեկ լսվող ձայները հրթիռների և անօդաչու թռչող սարքերի կիրառմամբ շարունակվող ռազմական գործողությունների արդյունք են»։
«Հանրությանը կոչ է արվում պահպանել հանգստություն և հետևել համապատասխան մարմինների կողմից տրված անվտանգության հրահանգներին»,- ասվում է հաղորդագրության մեջ։
ԱՄԷ-ում իրադրությունը լարվել է այն բանից հետո, երբ ամերիկյան և իրանական ռազմածովային ուժերը կրակահերթեր էին փոխանակել Հորմուզի նեղուցում: